Президент США использовал классический китайский пропагандистский лозунг, исходящий из самого сердца коммунистического режима - полной противоположенности демократии.

Почти 80 лет назад китайский лидер Мао Цзэдун назвал США "бумажным тигром", чтобы поднять боевой дух внутри Китая, а теперь президент США Дональд Трамп отпустил такую же колкость в адрес РФ.

Как пишет AP, те, кто знаком с современной историей Китая, находят забавным и ироничным то, что американский президент использовал классический китайский пропагандистский лозунг, исходящий из самого сердца коммунистического режима - полной противоположенности демократии.

"Как китайский историк, я не мог не посмеяться над иронией, когда Трамп... назвал Россию "бумажным тигром"", - сказал Джон Делури, старший научный сотрудник Азиатского общества.

Делури удивился тому, как изменились времена и теперь США и РФ называют друг друга "бумажными тиграми", "в то время как китайский лидер Си Цзиньпин сидит, откинувшись назад, и выглядит при этом довольным".

Издание отметило, что выражение "бумажный тигр" глубоко укоренилось в культуре Коммунистической партии Китая. Отмечается, что это выражение вошло в партийный лексикон, когда Мао в интервью 1946 года заявил американской журналистке Анне Луизе Стронг, что атомная бомба, разработанная США - это "бумажный тигр".

Делури напомнил, что тогда Кремль, который всерьез воспринял ядерную угрозу, ибыл возмущен тем, что Мао "небрежно" проигнорировал эту угрозу, и был раздражен тем, что "Мао нагло использует риторику о "бумажном тигре" в то время, когда в случае ядерной войны Китай будет полагаться на вмешательство РФ".

Издание отметило, что этот термин стал для Китая "острым оружием мысли". Это выражение стало одним из основных элементов пропаганды в коммунистическом Китае, тесно связанным с западными империалистами, особенно с США.

Заявление Трампа о "бумажном тигре"

23 сентября в Truth Social Трамп высмеял военную мощь России и назвал страну ""умажным тигром", что вызвало ответную реакцию Кремля.

2 октября российский диктатор Владимир Путин возмутился из-за слов президента США Дональда Трампа, который назвал РФ "бумажным тигром" и заявил, что НАТО может попытаться "разобраться с этим бумажным тигром".

