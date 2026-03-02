Иран атаковал британскую авиабазу на Кипре и базу США в Турции, - СМИ

Авиабазу в Лимасоле атаковал, предположительно, "Шахед".

На Кипре была атакована авиабаза военно-воздушных сил Великобритании. Ее атаковали иранские беспилотник.

Как указало издание Daily Mail, это произошло вскоре после того, как британский премьер-министр Кир Стармер разрешил США наносить "оборонительные" удары по иранским ракетным объектам с этой базы.

Около полуночи на авиабазе в Лимасоле раздался взрыв и объявили "угрозу безопасности", сообщило издание. Военным приказали немедленно вернуться в свои дома и укрыться, а также ожидать дальнейших указаний.

Видео дня

По информации Cyprus Mail, британскую авиабазу атаковал иранский беспилотник. По неподтвержденным данным, это мог быть Shahed 136.

Минобороны Великобритании подтвердило, что авиабаза на Кипре подверглась удару беспилотника. Из-за этого было объявлено о мерах предосторожности на объекте.

Как стало известно Би-би-си, в результате предполагаемого удара никто не пострадал.

Помимо Кипра Иран атаковал американскую базу Инджирлик в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, однако подтверждения пока нет.

Ситуация вокруг Ирана

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате чего было уничтожено практивечки все руководство страны. Перезидент США заявил, что удары были нанесены, чтобы добиться от Ирана переговоров по его ядерной программе.

Сегодня остатки иранских властей заявили, что их страна не намерена вести переговоры с Вашингтоном. Такое заявление сделал глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Вас також можуть зацікавити новини: