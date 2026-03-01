Сейчас Путин понимает, что нужно спасать самого себя: эксперт об ударах по Ирану

По словам эксперта, российский режим задумался, как из этой ситуации выходить.

Военные действия США и Израиля против Ирана показали российскому диктатору Владимиру Путину, что сейчас нужно спасать самого себя. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020) Андрей Рыженко в эфире Radio NV.

"Сейчас Путин понимает, что нужно спасать самого себя. Потому что видим - кольцо вокруг стратегических интересов России за рубежом постепенно сужается. Сначала была Сирия. Фактически военно-морские базы в Сирии они потеряли в основном. Во-вторых - это была Венесуэла, также критический союзник Кремля. А это и влияние на нефтяной мировой бизнес... Сейчас - Иран. Иран исторически был с Советским Союзом, с Россией, у него были очень серьезные позитивные отношения, обмен технологиями осуществлялся в обоих направлениях", - объяснил Рыженко.

Он подчеркнул, что большое количество "Шахедов" построено как раз из так называемых машинокомплектов, которые были привезены в Россию и собраны с помощью Ирана.

"Они теряют очередного своего, как военного партнера, так и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Это очень серьезная опасность. Единственный, кто сейчас остался у них более-менее из стабильных друзей - это Северная Корея", - отметил он.

По словам эксперта, российский режим задумался, что нужно самим спасаться и из этой ситуации выходить.

Реакция Путина на убийство лидера Ирана

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В частности, лидер Кремля выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи. Путин назвал ликвидацию Хаменеи "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Он заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами".

