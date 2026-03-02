Лидеры трех стран Европы могут присоединиться к боевым действиям, если Иран не прекратит атаки

Лидеры Франции, Германии и Великобритании возмущены атаками Ирана на страны Ближнего Востока, которые не участвовали в военных операциях США и Израиля.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит наносить удары по странам на Ближнем Востоке, которые не имеют отношения к боевым действиям. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте правительства Германии.

"Лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства возмущены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля", - говорится в заявлении.

Главы государств Е3 подчеркнули, что "безрассудные атаки" Ирана направлены против ближайших союзников Европы и угрожают их военным и гражданскому населению во всем регионе.

Поэтому они призвали Тегеран немедленно прекратить атаки, иначе готовы присоединиться к боевым действиям.

"Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения", - заявили лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Они отметили, что по этому вопросу договорились сотрудничать с США и своими союзниками в регионе.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что США получили разрешение использовать военные базы Великобритании на Ближнем Востоке для "оборонительных" ударов. Стармер отметил, что США будут использовать базы Великобритании для "конкретной и ограниченной оборонной цели" – уничтожения иранских ракет у источника их запуска. По словам премьера Великобритании, Лондон не присоединяется к ударам, но продолжает оборонные действия в регионе. Также Стармер поделился, что Великобритания привлечет украинских специалистов к обучению британских военных, которые помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские дроны.

Также мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести срочное заседание Совета Безопасности ООН. Он отметил, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном имеет "серьезные последствия" для международного мира и безопасности. Макрон рассказал, что уже провел отдельные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и президентом автономного региона Курдистан. Он добавил, что Франция готова привлечь необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров по их просьбе.

