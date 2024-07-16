Судно атаковали с помощью водных средств и баллистической ракеты.

В Красном море йеменские хуситы атаковали два танкера, один из которых направлялся из РФ в Китай.

Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM). Отмечается, что за последние сутки силы Центрального командования ВС США успешно уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов хуситов, которых поддерживает Иран. В частности, три - над Красным морем и два - над районами Йемена, которые контролируют хуситы.

Установлено, что эти БПЛА несут непосредственную угрозу США, силам коалиции и торговым судам в регионе. Эти действия были осуществлены для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод.

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"Кроме того, хуситы, которых поддерживает Иран, совершили несколько атак на танкер MT Bentley I, который находится под панамским флагом, принадлежит Израилю и управляется Монако", - сказано в сообщении.

Как уточняется, Bentley I атакован в Красном море, судно транспортировало масло из России в Китай. Отмечается, что хуситы использовали в этой атаке три надводных корабля: одно беспилотное надводное судно (USV) и две небольшие лодки.

"Позже хуситы запустили в направлении МТ Bentley I противокорабельную баллистическую ракету из района Йемена. В настоящее время сообщений о повреждениях или ранениях не поступало", - говорится в публикации.

Кроме того, в Красном море хуситы атаковали танкер MT Chios Lion с сырой нефтью (флаг Либерия), принадлежащий Маршалловым островам и управляемый Грецией. За помощью экипаж не обращался.

"Безрассудное поведение хуситов, которых поддерживает Иран, угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе. Хуситы заявляют, что действуют от имени палестинцев в Газе, однако они нападают на граждан третьих стран, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Газе", - говорится в сообщении.

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Напомним, в феврале 2024 года западные СМИ сообщили, что одни из крупнейших в мире судоходных линий открывают коммерческие торговые пути, пролегающие через сердце Ближнего Востока в обход Красного моря, которое находится под угрозами хуситов в Йемене.

Маршруты предлагают немедленное решение для перевозок, чтобы избежать горячей зоны вокруг пролива Баб-эль-Мандеб в южной части Красного моря, где месяцы ракетных и беспилотных атак заставили многие коммерческие суда перейти на более длинный маршрут вокруг Африки. Это нарушило важнейшие торговые потоки, подняло транспортные расходы, и влияние начинает отражаться на мировой экономике.

В частности, израильская компания Trucknet Enterprise Ltd. начала отправлять товары, включая продукты питания, пластмассы, химикаты и электричество, из портов в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне, через Саудовскую Аравию и Иорданию в Израиль и далее в Европу.

Также пятый в мире контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd AG стремится соединить Джебель-Али в Дубае и два порта на востоке Саудовской Аравии с городом на западном побережье - Джиддой. По словам представителя Hapag-Lloyd Нильса Хаупта, это решение является краткосрочным для грузоотправителей, которые перевозят ограниченное количество груза.

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