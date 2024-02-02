Это начало влиять на мировую экономику.

Некоторые из крупнейших в мире судоходных линий открывают коммерческие торговые пути, проходящие через сердце Ближнего Востока в обход Красного моря, которое находится под угрозами хуситов в Йемене.

Как сообщает Bloomberg, маршруты предлагают немедленное решение для перевозок, чтобы избежать горячей зоны вокруг пролива Баб-эль-Мандеб в южной части Красного моря, где месяцы ракетных и беспилотных атак вынудили многие коммерческие суда перейти на более длинный маршрут вокруг Африки. Это нарушило важнейшие торговые потоки, подняло транспортные расходы, и влияние начинает отражаться на мировой экономике.

Израильская компания Trucknet Enterprise Ltd. начала отправлять товары, включая продукты питания, пластмассы, химикаты и электричество, из портов в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне, через Саудовскую Аравию и Иорданию в Израиль и далее в Европу.

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Также пятый в мире контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd AG стремится соединить Джебель-Али в Дубае и два порта на востоке Саудовской Аравии с городом на западном побережье Джиддой.

Представитель Hapag-Lloyd Нильс Хаупт признал, что это решение является краткосрочным для грузоотправителей, перевозящих ограниченное количество груза.

Отмечается, что дорога от порта Джебель-Али до торговых ворот Израиля в Хайфе занимает около трех-четырех дней по сравнению с путешествием вокруг африканского мыса Доброй Надежды, которое длится более 10 дней.

Ситуация в Красном море

С ноября 2023 года, после начала военной операции Израиля в Секторе Газа, йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать суда, проходящих через Красное море. Сначала нападениям подвергались лишь суда, связанные с Израилем, однако впоследствии под прицел попали и танкеры некоторых других стран, в частности американские.

1 февраля стало известно, что танкеры с российской нефтью продолжают ходить через Красное море, практически не встречая препятствий со стороны хуситов.

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