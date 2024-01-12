Издание предупредило, что в настоящее время детальные результаты ударов еще оцениваются.

Обнародован предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.

В частности, издание CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии сообщило, что ночные авиаудары, нанесенные американскими и британскими военными, поразили несколько объектов в Йемене, в том числе аэропорты.

Издание указало такие объекты:

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Военная база Кахлан в провинции Саада;

Авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

Район аэропорта города Худайда на Красном море;

Аэропорт Таиза и другие объекты в провинции Таиз в юго-западу Йемена;

Аэродром города Аббс.

При этом Королевские ВВС Великобритании заявили, что нанесли удар по двум военным объектам, которые хуситы используют для запуска беспилотников.

По их данным, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

Среди пораженных целей - несколько зданий на северо-западе Йемена, которые использовались для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

Подробные результаты ударов все еще оцениваются, но предварительные данные свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству была подорвана.

Удар по йеменским хуситам

США и Великобритания ночью 12 января нанесли удары по целям, связанным с хуситами в Йемене.

Американские и британские военные разбили более десятка объектов, используемых поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

Президент США Джо Байден подтвердил, что атаку на йеменских хуситов провели США и Британия при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

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