Защита Гренландии от Трампа: The Economist разобрал три возможных варианта

Один из вариантов заключается в том, что Трампа отвлекут события в Иране, и он забудет о Гренландии, по крайней мере на некоторое время.

Европейские политики ищут стратегию защиты Гренландии от посягательств президента США Дональда Трампа. Как пишет The Economist, у Европы сейчас есть три стратегии дальнейшего развития событий: отвращение, сдерживание и отвлечение.

При этом приоритетом на данном этапе являются попытки развеять опасения Трампа. Продемонстрировать, что опасения можно решить в рамках существующей правовой базы. В рамках НАТО Великобритания и Германия продвигают обсуждение миссии военно-морского наблюдения "Арктический страж". Некоторые британские деятели предложили развертывание сил под эгидой Объединенных экспедиционных сил, коалиции из десяти североевропейских стран.

"Такие предложения сопровождаются лестью, которую Трамп привык ожидать от своих союзников по НАТО, но также содержат непоколебимую поддержку Дании и Гренландии", – пишет издание, напоминая, что 6 января восемь европейских лидеров опубликовали совместное заявление. В нем утверждается право Дании и Гренландии самостоятельно управлять своими делами.

Среди трудностей этого подхода – несерьезность заявленных Трампом опасений. Авторы напомнили, что согласно условиям бессрочного соглашения, подписанного с Данией в 1951 году и обновленного с учетом гренландцев в 2004 году, Америка фактически может разместить на острове столько войск, сколько пожелает. Более того, датчане, вероятно, приветствовали бы большее американское военное присутствие. Но после холодной войны США сократили то, что было существенным развертыванием, до менее чем 200 военнослужащих на одной базе на северо-западе острова. Сейчас она используется для космического наблюдения и радара раннего предупреждения.

Более широкие проблемы безопасности также кажутся преувеличенными. Специалист по вопросам Арктики из Института Фритьофа Нансена в Осло Андреас Остхаген сказал журналистам, что нет доказательств Трампа о том, что моря острова "повсюду покрыты российскими и китайскими кораблями".

Эксперты также говорят, что более насущные арктические проблемы существуют в других местах, в частности на северо-западном фланге Америки вокруг Аляски. Что касается редкоземельных материалов и других минералов, к которым стремится Трамп, большинство из них лежат глубоко под ледяным щитом Гренландии, и их добыча выглядит чрезвычайно дорогой. Американским фирмам не нужна передача суверенитета, чтобы подать заявку на концессии на добычу полезных ископаемых, но мало кто проявил значительный интерес.

"Обеспечение владения Гренландией является частью "одержимости президента наследием", – процитировало издание одного из бывших американских дипломатов.

А это означает, что Европе нужно рассмотреть другие варианты, направленные на то, чтобы предотвратить захват острова Трампом. "В Брюсселе и других местах идут жесткие разговоры о приостановке действия элементов недавно заключенного торгового соглашения Европейского Союза с Америкой или введении регуляторного давления на технологические компании. Более дикими идеями являются закрытие американских военных баз в Европе или избавление Европы от казначейских облигаций США", - говорится в статье.

Также в Европе надеются, что Трампа можно отвлечь. Отмечается, что в подобной ситуации другой лидер мог бы поддержать тайную операцию по захвату, агитируя за независимость Гренландии как прелюдию к соглашению об ассоциации с США или аннексии. Но это потребует организации и доведения дел до конца, что "не считается сильной стороной действующего президента США". В свою очередь военный захват было бы проще осуществить: "Но это испытание лояльности вооруженных сил, правительства и Конгресса". К тому же только 4% американских избирателей поддерживают применение силы для получения Гренландии.

"У Трампа много дел, от промежуточных выборов в ноябре до проблем в Иране, и он ценит легкие победы. Возможно, как только пройдет восторг от операции в Венесуэле, он найдет что-то другое, о чем беспокоиться. Его жесткая речь может быть лишь переговорным маневром, чтобы заставить датчан заключить соглашение о безопасности или добыче полезных ископаемых. По крайней мере, на это надеется Европа", - заключает издание.

Военное вторжение в Гренландию - значение для НАТО

Напомним, что по мнению комиссара Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, силовой захват Гренландии приведет к концу НАТО. Он отметил, что люди также воспримут это негативно.

