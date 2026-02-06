Без России: Греция договаривается о масштабных поставках газа из США в Европу

Греческое предприятие Atlantic Sea LNG Trade ведет переговоры об обеспечении поставок до 15 миллиардов кубических метров американского сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет для поставок в южную Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Переговоры проходят на фоне стремления Греции усилить свою роль как транзитного маршрута для газа в Европу, а также в то время, как континент готовится прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, что обостряет конкуренцию за долгосрочные поставки СПГ.
Компания ведет переговоры о долгосрочных соглашениях с поставщиками из США и проводит параллельные переговоры с потенциальными покупателями из Албании, Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Австрии и, возможно, Украины.
Генеральный директор Atlantic Sea LNG Trade Александрос Экзарху заявил, что сейчас "лучшее время для переговоров о ценах на будущее".
"Если Европа не хочет снова быть заложником газа, ей нужно обеспечить долгосрочные соглашения с Соединенными Штатами... чтобы обеспечить баланс в будущем и доступность газа по разумным ценам", – сказал Экзарху в интервью Reuters.
Отказ от российского газа
Страны-члены Европейского Союза договорились прекратить импорт российского газа раньше, чем планировалось. Достигнутые договоренности предусматривают постепенный запрет импорта российского сжиженного газа до конца 2026 года – на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия.
Словакия изучает возможность подачи иска против ЕС из-за планов полностью прекратить импорт российского газа на территорию блока. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что это решение "наносит стране огромный ущерб".