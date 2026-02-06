Без России: Греция договаривается о масштабных поставках газа из США в Европу

Подготовка к отказу от газа из РФ обостряет конкуренцию за долгосрочные поставки "голубого топлива".

Греческое предприятие Atlantic Sea LNG Trade ведет переговоры об обеспечении поставок до 15 миллиардов кубических метров американского сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет для поставок в южную Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Переговоры проходят на фоне стремления Греции усилить свою роль как транзитного маршрута для газа в Европу, а также в то время, как континент готовится прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, что обостряет конкуренцию за долгосрочные поставки СПГ.

Компания ведет переговоры о долгосрочных соглашениях с поставщиками из США и проводит параллельные переговоры с потенциальными покупателями из Албании, Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Молдовы, Австрии и, возможно, Украины.

Генеральный директор Atlantic Sea LNG Trade Александрос Экзарху заявил, что сейчас "лучшее время для переговоров о ценах на будущее".

"Если Европа не хочет снова быть заложником газа, ей нужно обеспечить долгосрочные соглашения с Соединенными Штатами... чтобы обеспечить баланс в будущем и доступность газа по разумным ценам", – сказал Экзарху в интервью Reuters.

Отказ от российского газа

Страны-члены Европейского Союза договорились прекратить импорт российского газа раньше, чем планировалось. Достигнутые договоренности предусматривают постепенный запрет импорта российского сжиженного газа до конца 2026 года – на год раньше, чем предлагала Еврокомиссия.

Словакия изучает возможность подачи иска против ЕС из-за планов полностью прекратить импорт российского газа на территорию блока. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что это решение "наносит стране огромный ущерб".

