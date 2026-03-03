Греция отправила новейший фрегат Kimon на защиту Кипра от иранских атак

Этот корабль является первым из четырех фрегатов класса FDI HN, которые для Греции строит французская компания Naval Group.

Греция решила усилить оборону Кипра после атак Ирана - к острову направят несколько военных кораблей, в частности новейший фрегат FDI HN Kimon, а также истребители F-16, пишет Naval News.

Как отмечается, об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас. По его словам, соответствующее решение принял правительственный совет по вопросам внешней политики и обороны (KYSEA). В рамках этого решения Греция немедленно отправляет на Кипр фрегат Kimon (F-601) – самый современный корабль греческих ВМС, способный обеспечивать дальнюю противовоздушную оборону. Вместе с ним на остров отправится еще один фрегат класса Hydra (MEKO 200HN), оснащенный системой борьбы с беспилотниками CENTAUR, а также два истребителя F-16.

Сообщается, что в течение нескольких часов вражеские беспилотники атаковали британские военные базы на Кипре, что привело к росту напряженности на острове. Из соображений безопасности власти распорядились эвакуировать аэропорт Пафоса, а британские истребители были подняты в воздух для перехвата дронов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уже провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. По словам Дендиаса, в течение последних двух дней он также постоянно контактировал с министром обороны Кипра Василисом Пальмасом. Греческая сторона заверила, что во время нынешнего кризиса будет делать все возможное для поддержки обороны Республики Кипр.

Министр обороны Греции также сообщил, что вскоре отправится на Кипр вместе с начальником Генерального штаба национальной обороны Димитриосом Хуписом для координации дальнейших действий с кипрским руководством.

Первая миссия новейшего фрегата Kimon

Это станет первой боевой миссией нового фрегата Kimon после его ввода в состав флота. Корабль является первым из четырех фрегатов класса FDI HN, которые для Греции строит французская компания Naval Group. Второй корабль серии – Nearchos (F-602) – ожидают принять на вооружение до конца года.

Фрегат Kimon официально вошел в состав ВМС Греции 18 декабря 2025 года, а 15 января 2026-го впервые прибыл на родину.

Корабль оснащен современной многофункциональной радиолокационной системой SEAFIRE компании Thales с дальностью обнаружения более 300 км, а также зенитными ракетами ASTER 30 Block 1 производства MBDA с дальностью более 120 км.

Благодаря этому вооружению фрегат способен обеспечить мощное противовоздушное прикрытие и эффективно защищать критическую инфраструктуру Кипра от ракетных и беспилотных атак, существенно усиливая оборонные возможности острова.

Фрегат HS Kimon: что известно

Согласно открытым источникам, водоизмещение корабля 4 460 тонн, длина - 122 метра, ширина - 17,7 метра, максимальная скорость - 27 узлов.

Экипаж составляет 110 человек. Вооружение:

1 × пушка Oto Melara 76 мм Super Rapid;

2 × Leonardo Lionfish 20 мм;

8 × ПКР Exocet MM-40 Block 3c;

3 × 8 ЗРК Sylver A50 VLS с 8 ячейками для 24 ЗКР Aster 15/30;

1 × 8 ракет Sylver A70 VLS;

2 × двойные торпедные аппараты с ударными торпедами EuroTorp MU90.

Авиационные возможности: ангар и палуба для корабельного вертолета, с интегрированной современной системой посадки (впервые для ВМС Греции), 2 вертолета - MH-60R Seahawk и Schiebel Camcopter S-100.

США протестировали в боевых условиях новую баллистическую ракету

Напомним, американские военные применили новые баллистические ракеты малой дальности Precision Strike Missile (PrSM) в рамках текущих операций против Ирана. Вероятно, это было первое боевое применение этой ракеты, которая начала поступать на вооружение лишь около двух лет назад. Речь шла о том, что Центральное командование США опубликовало видео-монтаж из фотографий, документирующих "первые 24 часа операции Epic Fury".

