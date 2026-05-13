Венгрия впервые с начала войны вызвала посла РФ из-за атаки по Украине: реакция Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла на встречу в связи с атакой дронов на Закарпатье. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, пишет HVG.

После первого заседания нового венгерского правительства Мадьяр осудил российскую массированную атаку по Украине 13 мая, в том числе по Закарпатской области.

"Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье", - сказал он.

Мадьяр отметил, что глава МИД Венгрии вызвала российского посла на встречу 14 мая в 11:30 в связи с атакой дронов.

Также Мадьяр заявил, что Венгрия окажет всю необходимую помощь пострадавшим от удара по Закарпатью.

"Мы предложили помощь венгерского правительства. Мы готовы оказать любую помощь, будь то производство электроэнергии или что-либо другое", - заявил премьер Венгрии.

Реакция Зеленского

На заявление Мадьяра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он поблагодарил новое правительство Венгрии за неравнодушие и твердую позицию.

"Важное заявление с осуждением российского нападения на Украину от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Москва вновь продемонстрировала, что представляет собой общую угрозу не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом. Нападение продолжается. Совершен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны", - написал Зеленский.

Массированная атака по Украине - что известно

Напомним, что 13 мая Россия начала массированную атаку по Украине, которая продолжается до сих пор. Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что днем россияне запустили "Шахеды" по территории Украины.

По словам Флеша, одной из целей атаки стал Киев. Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, в Киеве работали силы ПВО.

Военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН, что Россия, вероятно, стала активнее использовать территорию Беларуси для управления ударными дронами во время нынешней массированной атаки на запад Украины. Он отметил, что многие из тех дронов, которые атаковали запад Украины, летели через северо-запад вблизи границы с Беларусью.

Кроме того, Флеш прогнозирует, что массированная комбинированная атака РФ, которую сегодня начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая. По его словам, враг осуществляет комбинированную масштабную атаку, которую Силы обороны ожидали.

