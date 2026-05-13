Херсон под массированным обстрелом: есть погибшие и десятки раненых

Среди пострадавших – спасатели и полицейские, повреждены служебные автомобили и маршрутка.

Сегодня, 13 мая, Херсон и пригороды находятся под комбинированными обстрелами российских военных – два человека погибли, десятки ранены.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, с ночи 13 мая российская армия атаковала населенные пункты Херсонщины из ствольной и реактивной артиллерии, дронами различного типа.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, еще 26 гражданских получили травмы, есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

В частности, в Надеевке от вражеского FPV-дрона погибла женщина, еще одна – получила ранения. В Комышанах в результате обстрела со стороны армии РФ пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

"В Херсоне и Комышанах от последствий применения FPV и артиллерии пострадали еще 24 гражданских. Из них девять – находились в маршрутном автобусе, который двигался по областному центру. Еще двое – спасатели – дрон попал в служебный автомобиль… Также от российских атак получили ранения сотрудники полиции", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, пассажирский автобус, другой автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

В Херсонской МВА также заявили, что сегодня Херсон находится под комбинированными обстрелами со стороны российских оккупационных войск.

"Много раненых в результате атак дронов. Из-за высокой активности вражеских беспилотников пришлось временно ограничить движение общественного транспорта на одной из улиц Центрального района", – отмечают в городской администрации.

Говорят, что враг обстреливал жилые кварталы и из артиллерии – один из снарядов попал прямо в многоэтажку. В результате выбито около 20 окон. Пострадала 66-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась в квартире. Сейчас она в больнице с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.

Также отмечается, что в больницу доставили 77-летнюю жительницу Херсона, пострадавшую в результате вражеского обстрела Днепровского района – она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, осколочное ранение правой ноги.

Россияне направили беспилотник на маршрутный автобус, принадлежащий коммунальному предприятию Херсонского городского совета. В момент удара автобус находился в центральной части города. Среди 9 пострадавших – 75-летний, 25-летний и 72-летний мужчины, женщины 74, 60, 70, 50 лет и т. д. Также к медикам обратился 47-летний водитель маршрутки.

Российская атака на Украину

Как писал УНИАН, 13 мая российская оккупационная армия нанесла по Украине комбинированные удары дронами и ракетами. Основная цель врага – Западная Украина, пострадали Киев и Одесская область.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) считает, что атака продлится и завтра до обеда. Ночью ожидаются запуски ракет, затем – волна дронов. Флеш обратился к людям с просьбой находиться в укрытиях, чтобы минимизировать риски из-за атак.

