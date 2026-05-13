Дальность полета, радиус поражения и точность: в Минобороны рассказали о детали о УАБах

Калибр (масса боевой части): от примерно 130 кг до 1 500-3 000 кг.

Управляемые авиационные бомбы (УАБ) существенно различаются по размеру и возможностям в зависимости от назначения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что калибр (масса боевой части): от около 130 кг (американская малая бомба GBU-39 SDB) до 1 500-3 000 кг (российские ФАБ-1500 и ФАБ-3000).

Дальность сброса:

управляемые бомбы без крыльев - 10-28 км;

планирующие бомбы - 50-95 км в зависимости от высоты и скорости носителя;

специализированные малогабаритные (GBU-39) - до 110 км;

планирующие бомбы с реактивным ускорителем - до 150 км и более;

Отмечается, что круговое вероятное отклонение (КВО): GPS/инерционное наведение - 5-15 метров; лазерное и тепловизионное - 1-3 метра.

"УАБы стали основой ударного потенциала ведущих армий мира - США, Израиля, стран НАТО, Китая, России. В современной доктрине стран-членов Альянса неуправляемые бомбы фактически выведены из боевого применения. Ключевой принцип - "выстрелил и забыл" (fire and forget): пилот сбрасывает бомбу с безопасного расстояния и покидает зону поражения вражеской ПВО до того, как бомба достигнет цели. Это минимизирует риски для авиации и позволяет поражать объекты глубоко в обороне противника без прямого огневого контакта", - говорится в сообщении.

Атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, массированная комбинированная атака РФ, которую сегодня начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая.

Враг осуществляет комбинированную масштабную атаку, которую Силы обороны ожидали. Сегодня уже насчитано несколько сотен "Шахедов", которые противник применил. Много дронов было с юга, севера, добавил он и отметил, что атака, вероятно, продлится до завтра.

Поэтому Флеш обратился к людям с просьбой находиться в укрытиях, чтобы минимизировать риски из-за атак "Шахедов".

Он также сказал, что сегодня основной целью противника была Западная Украина, куда будут направлены удары врага, например, ночью, точно сказать сложно. Возможно, это будет центральная Украина или комбинированная атака по центральной и западной частям страны, отметил Флеш.

