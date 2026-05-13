'Аэропортное перемирие' - это попытки сделать войну комфортной для избранных, - эксперт

Идея прекращения атак на аэропорты и возобновления перелетов выгодна прежде всего тем, у кого есть ресурсы и возможность уезжать. Это может усилить раскол в обществе. Об этом в эфире "Киев 24" заявил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"На мой взгляд, это попытка перевести войну в комфортный режим для определенной категории слоев населения. Аэропортный режим для чего? Чтобы можно было вылетать куда? Ну, не по Украине же, верно? А куда-нибудь за границу. Кто может вылетать за границу? Люди, у которых есть такое право. Это попытка перевести войну в комфортные условия, и для тех, у кого есть деньги… Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно неправильная история", – сказал он.

По мнению эксперта, таким образом мы просто разделяем общество: часть будет уезжать, путешествовать в комфорте, остальные – на войне.

"Для нас это не является определяющим. Для нас определяющим является договориться об энергетическом перемирии, потому что у нас инфраструктура энергетически разрушена", – подчеркнул Ступак.

Он добавил, что для самой России такая инициатива не имеет значения. Ее руководство не зависит от гражданской авиации: переезды российского диктатора Владимира Путина обеспечиваются отдельно.

"Аэропортное перемирие" – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина предложила Европе выступить посредником в переговорах с Россией, начав с небольшого шага – взаимного прекращения ударов по аэропортам.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что этот вариант перемирия предоставил бы европейским лидерам конкретную роль в дипломатии в то время, когда переговоры между Москвой и Киевом под руководством США замедлились, а президент России Владимир Путин не проявляет особого желания достичь более широкого соглашения о прекращении войны.

Предложение будет сосредоточено на ограниченном соглашении между Москвой и Киевом о ненанесении ударов по аэропортам. Сибига утверждал, что у Путина может быть стимул к участию в таком соглашении, поскольку крупные российские транспортные узлы, включая московский Международный аэропорт Шереметьево и петербургский аэропорт Пулково, становятся все более уязвимыми для украинских дальнобойных атак.

