'Нужно готовиться к тяжелой ночи': эксперт предупредил о продолжении массированной атаки РФ

Новая комбинированная атака по критически важным объектам в Украине направлена на давление на тыл и может включать в себя несколько волн с применением дронов и ракет. Об этом заявил военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, последствия российской атаки зависят от целей врага и эффективности работы ПВО.

"Первая и ключевая цель – это деморализация тыла для того, чтобы Украина согласилась на капитуляцию, приняла российские условия. А для достижения есть разные цели: начиная от ударов по внутренней инфраструктуре, по внешней инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре жизнеобеспечивания, по самым населенным пунктам. Все оно ложится в одну канву", - сказал Лакийчук.

Эксперт отметил, что ночью и утром была только первая волна дронов, а днем - еще две волны. По его словам, россияне готовились к ракетно-дроновому удару еще до 9 мая, о чем говорят передислокация стратегической авиации и загрузка "Калибров" на морские носители.

"Не зря и высшее политическое руководство предупреждает об угрозе очень мощного удара противника. Тяжелая ночь будет. Нужно готовиться к тяжелой ночи. И может быть и к тяжелым последствиям", - подчеркнул Лакийчук.

Массированная атака РФ может продлиться до завтрашнего обеда

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что массированная комбинированная атака РФ, которую сегодня начала Россия, вероятно, продлится до обеда 14 мая. Сегодня уже насчитано несколько сотен "Шахедов", которые противник применил.

Флеш отметил, что основной целью противника была Западная Украина, куда будут направлены удары врага, например, ночью. По его словам, возможно, будет атакована центральная Украина или противник совершит комбинированную атаку по центральной и западной территориям страны.

