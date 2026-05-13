Популярность солнечных панелей в ЕС бьет рекорды, но это создает неочевидную проблему

Цены на электроэнергию в ЕС в отдельные часы опускаются до -500 евро за мегаватт-час.

Солнечная генерация стала крупнейшим источником электроэнергии в Европе в летние месяцы. Однако это стремительное расширение сейчас сталкивается с новой проблемой: сопутствующая инфраструктура не успевает за ним.

Рост мощностей замедляется, финансовая отдача снижается, а рекордное количество электроэнергии пропадает зря из-за того, что энергосети не в состоянии справиться с стремительным ростом объемов производства, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что этой весной объем солнечной генерации уже побил рекорды на основных рынках, включая Германию, Великобританию и Францию. В ближайшие месяцы ожидается еще больше генерации.

Это больше электроэнергии, чем может потреблять регион, и производители все чаще вынуждены на несколько часов останавливать электростанции в солнечные дни. В ближайшие месяцы может быть потеряно около 40 тераватт-часов электроэнергии, чего хватило бы для обеспечения электроэнергией Лондона с пригородами в течение года. Это на четверть больше, чем в 2025 году.

Избыток электроэнергии также приводит к падению цен на нее ниже нуля в отдельные часы. Иногда почасовые тарифы в Германии и Франции падали примерно до минус 500 евро за мегаватт-час.

При этом ожидается, что только в этом году будет добавлено около 80 гигаватт, что эквивалентно установке примерно шести панелей каждую секунду.

Из-за избытка солнечной электроэнергии операторы энергосетей ЕС все чаще обязывают солнечные электростанции ограничивать мощности. В частности, в первом квартале в Испании было остановлено около 16% производства солнечной энергии, что примерно вдвое превышает показатель прошлого года. По оценкам London Stock Exchange Group, в Германии этот показатель вырос с 7% до примерно 13%.

При этом производители сами отключают СЭС, когда стоимость электроэнергии становится отрицательной, чтобы не платить потребителям за нее.

Однако, когда операторы энергосетей приказывают солнечным паркам отключиться, компании, как правило, получают компенсацию. В Германии, которая является крупнейшим солнечным рынком Европы, эти расходы в конечном итоге ложатся на потребителей, хотя сейчас их покрывает федеральный бюджет, чтобы облегчить нагрузку.

Издание отмечает, что, учитывая принудительные ограничения производства солнечной электроэнергии и, соответственно, недополученные киловатты, следует срочно сосредоточиться на укреплении энергосетей и развитии аккумуляторных систем. Издание отмечает:

"По оценкам Европейской комиссии, к 2040 году на инвестиции в энергосети потребуется около 1,2 трлн евро… Мощности систем накопления энергии в ЕС должны вырасти в четыре раза".

В начале апреля стало известно, что частный китайский конгломерат SANY инвестирует более 1 миллиарда евро в энергетический проект, включающий два солнечных парка, которые будут построены в уезде Тимиш в Румынии. Проект также включает систему накопления энергии и центр обработки данных.

Вместе с тем, в Германии, Франции и Испании во время пика солнечной активности уже фиксируются низкие или даже отрицательные цены на электроэнергию. Хотя вечером европейцы могут платить за свет значительно больше, чем украинцы.

