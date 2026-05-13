Ремонт на кухне привел к сокровищам: пара случайно нашла клад XVII века под полом

Этот тайник, получивший название "Пуртонский монетный клад", был спрятан в разгар Гражданской войны в Англии.

В ходе удивительного открытия семейная пара случайно обнаружила клад монет XVII века во время ремонта своей фермы в Западном Дорсете, Англия. Находка, сделанная пять лет назад, была обнаружена, когда супруги углубляли пол, чтобы увеличить высоту потолков в своем коттедже на ферме Саут-Пуртон.

Роберт Фукс ударил киркой по глазурованной керамической чаше, в которой оказалось около 100 монет, относящихся к периоду первой Английской гражданской войны, пишет Popular Mechanics.

"Пуртонский монетный клад", как его стали называть, включал золотые монеты времен Якова I и Карла I, а также серебряные полкроны, шиллинги и шестипенсовики времен Елизаветы I, Филиппа и Марии. Коллекция была продана примерно за 75 000 долларов на аукционе Duke’s.

Видео дня

"Однажды вечером я была с детьми, а мой муж копал киркой, когда он позвал меня и сказал, что они что-то нашли. Он сложил все монеты в ведро", – объяснила Бетти Фукс. Пара сообщила о находке и отправила монеты в Британский музей для чистки и идентификации.

Эксперты подчеркнули, что монеты, скорее всего, были спрятаны одновременно, где-то между 1642 и 1644 годами, в разгар потрясений Английской гражданской войны. В те времена, когда люди прятали монеты, они делали это не просто из осторожности – зачастую они пытались выжить.

Как парламентские, так и роялистские войска входили в дома людей, требуя провизию, а иногда и похищая ценности. Поэтому обычные семьи научились создавать секретные тайники в стенах и горшках, чтобы забрать свои вещи после прекращения боев. Однако многие из тех, кто прятал свое имущество, так и не вернулись за ним.

Угроза конфискации

"Если вы были роялистом или подозревались в симпатиях к ним, ваше имущество могло быть секвестровано (конфисковано) парламентской стороной, и наоборот", – заявил Васим Ахмед, докторант истории Университетского колледжа Лондона, специализирующийся на политической истории Британии XVII века.

В то время Дорсет был стратегически важным местом для передвижения войск во время войны, которая завершилась победой парламентского союза и захватом – а впоследствии и казнью – короля Карла I. Именно тогда богатые семьи, такие как Сиденхемы и Стренгвеи, меняли сторону в зависимости от того, кто удерживал власть.

Забытое сокровище спустя 400 лет

Тем временем в Лайм-Реджисе парламентский гарнизон прославился тем, что выдержал 8-недельную осаду в 1644 году благодаря отважным контрабандистам, которые перевозили продовольствие и порох через морские блокады.

А в сельских районах, таких как Пуртон, жители, вероятно, жили в постоянном страхе, что солдаты могут нагрянуть в любой момент. Клад, обнаруженный семьей Фукс, мог принадлежать такой семье. Война оставила после себя осколки хаоса, погребенные под землей более чем на 400 лет.

"Если бы мы не опустили пол, они бы до сих пор лежали там спрятанными. Я полагаю, человек намеревался забрать их, но так и не получил шанса", – подчеркнула Бетти Фукс. Теперь Пуртонский монетный клад добавляет еще один фрагмент в историческую мозаику нации, когда-то охваченной гражданской войной.

Ранее УНИАН сообщал, какие старые мобильные телефоны коллекционеры скупают за миллионы.

Вас также могут заинтересовать новости: