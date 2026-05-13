Флэш объяснил, какие функции выполняет дрон 'Гербера'

Для противника БПЛА "Гербера" всегда был вспомогательным средством и не являлся главным приоритетом.

"Гербера" - это ложная цель для ПВО, ретранслятор MESH для дрона "Шахед", разведчик, разносчик листовок. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Поэтому на "Герберах" экономили, сначала их запускали вообще без защиты спутниковой навигации, потом стали ставить 4-элементные антенны CRPA иранского производства, которые на "Шахедах" уже не актуальны", - заявил он.

Также, по словам эксперта, недавно на "Герберах" начали встречаться антенны "Комета" на 12 элементов.

"Для меня это знак того, что завод, выпускающий "Кометы", увеличил производственные мощности. Еще год назад "Комет" не хватало даже для КАБ. На заводе была очередь на 3–5 месяцев. А вот "Кометы" на 16 элементов идут пока только на важные изделия", - добавил он.

MESH-сети

Как сообщал УНИАН, ранее Флэш заявил, что Украине нужны собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Он пояснил, что MESH - это не протокол, не сигнал и не вид связи, а технология, которая позволяет радиомодемам выступать ретрансляторами друг для друга. Благодаря этому увеличивается дальность связи и ее надежность.

По его словам, в мире много производителей подобных решений, но полагаться на Китай, как Россия, мы не можем, а покупать модемы в западных странах нам слишком дорого.

Эксперт подчеркнул, что радиосвязь - это основа управления всеми беспилотными системами на земле, воде и суше.

Бескрестнов добавил, что разбирал и изучал MESH-модемы разных производителей. По его словам, фактически внутри находится усилитель мощности радиосигнала и один модуль приемопередатчика. Вся работа приемопередатчика управляется программным обеспечением.

