ЕС нарастил закупки российского газа до рекорда: кто больше всего обогатил Кремль

В первом квартале 2026 года Франция стала крупнейшим импортером российского СПГ в Европе.

В первом квартале года страны ЕС импортировали рекордные с начала полномасштабной войны объемы российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на данные Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) сообщает Welt.

Крупнейшими импортерами российского газа стали Франция, Испания и Бельгия. Именно благодаря этим странам объемы импорта выросли на 16% по сравнению с первым кварталом 2025 года и достигли 6,9 млрд кубометров.

Франция в первом квартале импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна ЕС. В январе она установила новый рекорд по объемам его закупок.

Эксперты IEEFA считают, что эти данные подчеркивают зависимость Европы от российского газа. По их мнению, СПГ стал "ахиллесовой пятой европейской стратегии энергетической безопасности".

Переход Европы от российского трубопроводного газа к СПГ должен был диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако перебои, вызванные войной в Иране, а также чрезмерная зависимость от американского СПГ свидетельствуют о фактическом провале этих планов.

По данным Европейской комиссии, в 2025 году на СПГ приходилось 45% от общего объема импорта природного газа в ЕС - остальное поставлялось по трубопроводам.

Крупнейшим поставщиком природного газа в Евросоюз по совокупным объемам (трубопроводный газ и СПГ) в первом квартале оставалась Норвегия (31%), за ней следовали США (28%) и РФ (14%).

На фоне войны с Ираном Европа увеличила импорт СПГ из Соединенных Штатов, что, по мнению специалистов, может позволить Вашингтону к концу года стать главным поставщиком газа для европейского континента.

По прогнозам IEEFA, к 2028 году США могут обеспечивать до 80% импорта СПГ в ЕС.

Как Европа отказывается от российских энергоресурсов

Напомним, в январе Европейский Совет принял решение о поэтапном окончательном запрете импорта "голубого топлива" из РФ. Предполагается, что полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа - с осени 2027 года.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что блок не собирается возвращаться к российским энергоресурсам, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке.

Впрочем, уже на следующий день после заявления главы Еврокомиссии в СМИ появилась информация, что блок может отложить запрет на импорт российской нефти и газа из-за войны США и Израиля против Ирана.

