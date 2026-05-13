Ермак признался, какое отношение он имеет к 'гадалке Веронике'

При этом он отмечает, что знает нескольких женщин по имени Вероника.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает, что, находясь в должности, советовался с гадалкой "Вероникой Фэншуй Офис" по поводу назначений на высшие государственные должности.

Так Ермак прокомментировал журналистам информацию, озвученную во время судебного заседания в ВАКС, о том, что существует лицо "Вероника Фэншуй Офис", с которым на тот момент глава ОП, вероятно, советовался по поводу назначений на высшие государственные должности - среди них, в частности, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и премьер-министр. По словам прокурора САП, это - Вероника Аникиевич.

"У меня есть несколько знакомых Вероник, о какой именно Веронике здесь идет речь, мне трудно комментировать. Много имен я сегодня услышал (речь идет о суде - УНИАН), но я вообще этих людей не знаю", - утверждает Ермак.

Видео дня

При этом он отметил, что не помнит фамилий этих Вероник и есть ли среди них Аникиевич. Он добавил:

"Честно? Что-то знакомое, но такое большое количество людей, но чтобы вспомнить, что это моя подруга, знакомая. Вероники есть знакомые. Но это точно не касается моих обязанностей, когда я был на должности главы Офиса президента".

Отмечает, что он юрист, адвокат с 30-летним стажем и есть очень много людей, с которыми сталкивался в жизни.

При этом подчеркнул, что с гадалками не общался.

"С гадалками я точно не общался. Гадалки, пророки, поверьте, нет. Так же как у меня никогда не было кукол вуду или чего там писали", - уверяет Ермак.

Он также отрицает, что проводил с кем-либо консультации по поводу назначения, в частности, Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, да и по поводу других назначений. "А как можно было консультироваться с кем-то по поводу назначения генерального прокурора, которого избирает Верховная Рада Украины?", - сказал Ермак.

По его словам, много раз во время его работы в офисе президента кто-то пытался воспользоваться его именем, отмечая, что он "от Ермака".

"Я всегда всем говорил, что у меня никогда не было короны на голове, поэтому всегда сам звонил, обращался напрямую и только по вопросам интересов государства и никогда не обращался по частным вопросам. Поэтому говорил, что, если кто-то представляется от моего имени, то пусть обращаются в правоохранительные органы", - отметил бывший глава Офиса президента.

Дело Ермака - подробности

Как сообщал УНИАН, со слов прокурора САП во время судебного заседания по избранию Ермаку меры пресечения стало известно, что, находясь на должности главы Офиса президента, он обсуждал с гадалкой дело, которое против него возбуждали НАБУ и САП, а также называл ей фамилии высокопоставленных чиновников.

В частности отмечалось, что 24 декабря 2025 года, когда правоохранители провели обыски в доме водителя Ермака, экс-глава ОП написал Аникиевич Веронце сообщение, состоящее из двух фамилий - Клименко и Кривонос (руководители НАБУ и САП). На что она ему ответила, что его психологически терроризируют, но он молчит, а надо понимать, что "ситуация такова, что либо вы, либо вас"

В ответ Ермак написал ей такой текст: "Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко", отметив, что "готов на все".

Ранее блогер Игорь Лаченков сообщал, что во время обыска в квартире экс-главы ОП Андрея Ермака обнаружили предметы для проведения ритуалов, в частности, куклу вуду, много зеркал, странные иконы и браслеты.

Сейчас Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) выбирает меру пресечения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Решение должно быть озвучено завтра, 14 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: