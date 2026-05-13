Журналисты нашли гадалку, с которой якобы советовался Ермак

В прокуратуре утверждают, что гадалка помогала ОП назначать министров и даже главу правительства.

В материалах уголовного расследования в отношении экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака утверждается, что он советовался по важным решениям с гадалкой по имени Вероника Аникиевич.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк в суде сообщила, что Ермак обсуждал важные государственные назначения с лицом, которое подписано в его контактах как "Вероника Фэншуй Офис". В частности, он якобы отправлял этому лицу даты рождения кандидатов и просил совета. Таким образом глава ОП проверял кандидатов на должность премьер-министра, действующего министра здравоохранения, а также, в частности, действующего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Как сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свой проект "Схемы", им удалось установить личность этой женщины. По данным журналистов, это 51-летняя киевлянка, которая называет себя Вероника Даниленко. Женщина ведет русскоязычный телеграм-канал "Лунные часы", в котором отмечает, что предоставляет консультации по астрологии.

"С помощью своих знаний и опыта в астрологии помогаю людям обрести ясность в вопросах их жизненных процессов", – говорится в одной из публикаций.

По данным журналистов, Аникиевич/Даниленко зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель с 2024 года по профилю деятельности "предоставление прочих индивидуальных услуг".

"Схемы" также разыскали ее старое резюме, в котором женщина указывает на наличие диплома Херсонского государственного технического университета по специальности "финансовый анализ, контроль и менеджмент".

Аккаунт в Facebook гадалка ведет под фамилией Даниленко. В одном из недавних постов она прокомментировала вручение подозрения Ермаку.

"А началось с подонков из НАБУ, САП и шакалов пера Томаша Фиалы, которые разгоняют в СМИ всю эту бредовую историю. Спецоперация Трампа-Путина по капитуляции Украины", – говорится в посте.

Журналисты также нашли ее комментарии под чужими постами в соцсетях, где Вероника в разное время защищала Ермака.

"Схемы" также выяснили, что в 2015 году Вероника ездила в оккупированный Крым. Также выяснилось, что ее отец Федор Аникиевич живет в оккупированном городе Геническ Херсонской области и публикует в соцсетях фото с российскими флагами и "георгиевской лентой".

Что говорит Ермак

Сам экс-глава Офиса президента отрицает, что советовался с гадалкой по поводу важных государственных назначений.

"Послушайте, я знаю несколько Вероник. Я не помню их фамилий. Может, какая-то и есть Вероника. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Так же, как у меня нет и никогда не было кукол вуду или что там писали. Я юрист, адвокат тридцать лет", – заявил Ермак журналистам, когда его спросили о Веронике Аникиевич.

Дело Ермака: последние новости

Как писал УНИАН, ВАКС рассматривает меру пресечения для бывшего главы ОП Андрея Ермака, которого подозревают в легализации средств, полученных преступным путем. Защита просила перенести слушание из-за большого объема материалов дела.

Прокуратура САП заявила, что официальные доходы Ермака не соответствуют его имущественному положению, поэтому просит взять его под стражу с альтернативой залога в 180 млн гривен.

