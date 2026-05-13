Энергоатом начинает собственное производство компонентов ядерного топлива Westinghouse

АО "НАЭК "Энергоатом" реализует договоренности с компанией Westinghouse Electric Sweden AB о локализации производства компонентов, используемых в топливных сборках.

ОП "Атоменергомаш" (АЭМ) получила необходимые материалы для изготовления первой партии хвостовиков топливных сборок ВВЭР-1000. Срок изготовления партии – четыре месяца.

Изготовленные на украинских мощностях компоненты будут использоваться в производстве топлива для украинских АЭС.

"Запуск собственного производства компонентов тепловыделяющих сборок является важным этапом в реализации стратегической цели Украины по укреплению энергетической безопасности и утверждению энергетической независимости. Кроме того, продолжается процесс квалификации еще одного компонента топливных сборок – головок для топливных кассет", – прокомментировал руководитель "Энергоатома" Павел Ковтонюк.

Напомним, Westinghouse Electric Sweden AB признала филиал "Энергоатома" "ВП "Атоменергомаш" квалифицированным и утвержденным поставщиком компонентов ядерного топлива ТВЗ для реакторов ВВЭР. Система качества "Атоменергомаша" соответствует требованиям Westinghouse.