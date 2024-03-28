Этот вид растений ранее там не встречался, утверждают украинские ученые.

Украинские биологи на станции "Вернадского" в Антарктике нашли странное растение и опубликовали редкие кадры. Ученые связывают его появление с глобальным потеплением.

По словам ученых, первым диковинку обнаружил участник сезонной экспедиции, руководитель отдела биологии и экологии НАНЦ Иван Парникоза. Речь идет о нетипичном для Антарктики растении "печеночник маршанция южная" (Marchantia berteroana). Его увидели на северо-восточном мысе острова Дарбу, сообщил Национальный арктический научный центр.

Это довольно известная локация в мире науки: еще в 1980-х годах британская экспедиция изучала в этой местности редкие виды мхов. Тогда ученые подробно записали особенности тамошних растений, и о "печеночнике" среди них не упоминалось, объясняют украинцы.

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"Иван Парникоза как раз отыскал указанные виды, но каким же было его удивление, когда рядом с ними ученый обнаружил большие зеленые площади нового вида. Британские исследователи, изучая эти скалы, просто не могли его не заметить", - говорится в заметке.

Итак, ученые констатируют факт проникновения нового вида растения в окрестности "Вернадского". Позже это растение также обнаружили на острове Бут.

Ученые акцентируют, что "печеночники" - теплолюбивые растения. Их появление возле станции "Вернадского" может быть очередным подтверждением потепления в регионе.

Из-за глобального потепления Украина может потерять территории

Недавно синоптик отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра Елена Палагнюк предупредила о возможных территориальных потерях, связанных с глобальным потеплением.

Она утверждает, что в результате таяния ледников у нас может затопить часть южных областей. "Глобальное потепление и изменение климата - это не про экзотические фрукты на Полесье", - пояснила она важность проблемы.

Последствия могут быть чрезвычайно серьезными: нехватка воды, пищи, климатические беженцы - это лишь вершина проблем, которые могут постигнуть Украину.

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