На видео попали молодые самки.

Национальный антарктический научный центр поделился кадрами с морскими слонами, которых обычно трудно встретить в той местности.

Видео снял биолог 28-й Украинской антарктической экспедиции Тарас Перетятко, сообщается на странице научного центра в социальной сети Facebook. Отмечается, что возле станции "Академик Вернадский" ученые всегда могут встретить "неожиданных гостей".

"В то утро биолог 28-й УАЭ Тарас Перетятко шел по важному делу - считать пингвинов и снимать данные с логгеров. И случайно наткнулся на морских слонов, которые бывают в этой местности очень редко", - добавили они.

На видео можно увидеть молодых самок морских слонов, они обитают на островах Субантарктики. Отмечается, что молодые животные могут изредка прибыть на остров для отдыха.

Новости от украинских полярников:

Как известно, Национальный антарктический научный центр постоянно рассказывает украинцам о жизни пингвинов, тюленей и других интересных птиц и животных.

Также они иногда публикуют фото редких явлений, которые нельзя увидеть в Украине. Например, ранее они поделились снимками "пончиков из снега", созданных природой.

Вас также могут заинтересовать новости: