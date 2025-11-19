Рене Оберманн заявил, что Россия открыто угрожает Европе, размещая ракетные комплексы "Искандер" в Калининграде.

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберманн заявил, что Европе стоит обзавестись тактическим ядерным оружием в ответ на угрозу, которую представляют российские ракетные комплексы "Искандер", развернутые в Калининграде. Об этом пишет Reuters.

"Нашей ахиллесовой пятой, по-видимому, является то, чем Россия довольно открыто угрожает нам: это более 500 тактических ядерных боеголовок на ракетных комплексах "Искандер", размещенных прямо у наших границ в Калининграде, в дополнение к недавно размещенным в Беларуси", - заявил Оберманн на Берлинской конференции по безопасности.

По словам председателя совета директоров Airbus, Германии, Франции, Великобритании и другим заинтересованным европейским странам нужно согласовать общую и поэтапную программу ядерного сдерживания, в том числе на тактическом уровне. Он считает, что это будет мощный сигнал для России.

В агентстве добавили, что представитель НАТО в разговоре с журналистами заявил, что Альянс не наблюдает изменений в ядерной политике России.

Провокация РФ с ракетами "Искандер" возле от польской границы - что известно

Напомним, что в сентябре россияне устроили провокацию с использованием двух баллистических ракетных комплексов "Искандер". Тогда две пусковые установки "Искандер-М" остановились на трассе в Калиниградской области и развернулись в боевое положение прямо посреди дороги. Ради этого российские полицейские даже перекрыли дорожное движение, заставив рядовых россиян ждать.

По данным украинского OSINT-проекта "КиберБорошно", пусковые установки "Искандер" развернули в боевое положение на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево. Он находится менее чем в 40 км от границы с Польшей.

В Defense Express отметили, что те установки были оснащены ракетами 9М723 с максимальной дальностью пуска в 500 км. С этой позиции ракеты теоретически могут покрыть большую часть Польши, всю Литву и Латвию, а также некоторые части Германии, Швеции, Дании и Эстонии.

