Европа начала осознавать масштаб угрозы со стороны РФ, но пока не готова к ней.

У Великобритании есть стратегическое ядерное оружие, которое потенциально помогло бы защитить страну от нападения. Тем не менее растущая угроза со стороны России является веским поводом для того, чтобы задуматься о тактическом ядерном оружии. Такое мнение высказал британский журналист и военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для The Telegraph.

Он напомнил, что у РФ есть огромное количество тактического ядерного оружия. Британия и Франция не располагают таким арсеналом.

По словам эксперта, война в Украине доказала, что количество живой силы действительно имеет значение. Поэтому одним из вариантов борьбы с угрозами является наличие тактического ядерного оружия, которое заставило бы потенциального противника воздержаться от нападения.

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Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что Европа в последнее время начала осознавать масштаб угрозы, особенно после того, как США решили сократить свое присутствие на континенте. Тем не менее пока европейские страны говорят о сотнях танках, Россия уже производит тысячи танков.

Эксперт считает, что попытка увеличить количество живой силы обернется провалом. Европейские страны, включая Великобританию, не смогут в сжатые сроки привлечь достаточно солдат и изготовить достаточное количество оружия, если Россия при поддержке своих союзников решит напасть.

Журналист уверен, что лучшим ответом на угрозу был бы тактический ядерный удар, который разгромил бы армию РФ. Даже вероятность того, что это возможно, могло бы заставить российского диктатора Владимира Путина отступить.

Хэмиш де Бреттон-Гордон заверил, что идея создать тактическое ядерное оружие в Британии вызвала бы множество споров. Тем не менее он считает, что это оказало бы на Москву необходимый эффект сдерживания.

Ядерное оружие - другие новости

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия. По его словам, такое оружие способно уничтожить сотни спутников одним махом.

Кроме того, кандидат физико-математических наук, специалист в радиационной физике и ядерной безопасности, член правления "Украинского ядерного общества" Валерий Зуйок объяснил, что нужно Украине для создания собственного ядерного оружия. Он отметил, что специалисты не в восторге от подобной идеи, ведь четко понимают, насколько это сложный и дорогостоящий процесс.

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