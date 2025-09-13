Демонстративное развертывание ракетных комплексов посреди дороги выглядит как нескрываемая угроза соседям.

Российские угрозы Европе не ограничиваются залетами дронов в воздушное пространство стран НАТО. Сегодня россияне устроили провокацию с использованием двух баллистических ракетных комплексов "Искандер".

Так, в субботу днем по Сети разошлось видео, на котором две пусковые установки "Искандер-М" остановились на трассе в Калиниградской области и развернулись в боевое положение прямо посреди дороги. Ради этого действа российские полицейские перекрыли дорожное движение, заставив рядовых россиян ждать окончания перфоманса.

Украинский OSINT-проект "КиберБорошно" определил, что пусковые установки "Искандер" развернули в боевое положение на трассе E28 к северу от населенного пункта Кудрявцево - менее чем в 40 км от границы с Польшей.

Как пишет портал Defense Express, снятые на видео установки оснащены ракетой 9М723 с максимальной дальностью пуска в 500 км. С этой позиции ракета теоретически может покрыть большую часть Польши, всю Литву и Латвию, а также некоторые части Германии, Швеции, Дании и Эстонии. В частности в зоне поражения находятся города Варшава, Вильнюс и Рига.

При этом столицы Швеции и Германии - Стокгольм и Берлин - не попадают в зону поражения ракет 9М723 лишь совсем немного. Если бы пусковая установка стояла не в центре Калининградской области, а на ее крайнем западе, то Берлин попал бы в зону поражения весь, а Стокгольм - своими южными районами.

Российские провокации с дронами

Как писал УНИАН, сегодня под вечер Россия устроила новую провокацию с беспилотниками в воздушном пространстве НАТО. Во время дронового нападения на Украину по меньшей мере один российский БПЛА залетел глубоко на территорию Румынии и провел там некоторое время.

Для перехвата беспилотника румыны подняли два истребителя, но сбивать его не стали: только отслеживали полет.

Почти одновременно с тем свою боевую авиацию снова поднимала Польша - из-за российских дронов над западными областями Украины. Однако о новом залете российских дронов в Польшу пока неизвестно.

