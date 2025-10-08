Имея немного воображения и смелости, НАТО может навязать России немедленные расходы на гибридные военные операции, считает эксперт.

Российские беспилотники и их теневой флот разворачивают кампанию, направленную на создание сбоев в воздушном пространстве и на морских путях Европы, и масштаб операций ускорился после атаки беспилотников на Польшу 9-10 сентября.

Об этом пишет директор по операционной деятельности компании по управлению рисками безопасности в Украине, которая специализируется на укреплении непрерывности бизнеса и организации программ безопасности, адаптированных для зон высокого риска, бывший офицер разведки Джордж Джанджалия для журнала CEPA.

На фоне десятков гибридных атак на Европу, имеющих российский след, канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал: "Мы не в состоянии войны, но и мы больше не в мире". Джанджалия отмечает, что реакция должна быть законной, быстрой и видимой, а реакция только наблюдением уже неэффективна - нужны превентивные и затратные для агрессора меры.

Эксперт предлагает пять конкретных направлений действий, чтобы наказать Россию за эту гибридную агрессию.

1. Многоуровневое обнаружение и методы поражения без помех.

Использовать многоуровневое обнаружение в сочетании с методами поражения, которые не создают помех для гражданской авиации, обеспечивают доказательства для суда и позволяют привлекать полицию или жандармерию с военной поддержкой датчиков. Рекомендуется использовать радиочастотный захват, перехватчики с сетевым захватом или ракеты-перехватчики с хрупкими снарядами там, где это позволяют правила, и сохранять полную цепь доказательств.

2. Задержание судов теневого флота.

Законно задерживать суда в территориальных водах и портах для создания реальных затрат: проверка документов, экипажей и стандартов безопасности, направление танкеров с высоким риском к якорю, проверка регистрации и страхования P&I, а также задержание судов до устранения недостатков или решения суда. Предлагается умножить эффект совместными инспекционными группами при поддержке прокуроров.

3. Киберреторсии в рамках закона.

Применять законные меры в киберпространстве - отключение вражеских серверов командования и управления, изъятие незаконных глушилок и контроллеров дронов, исключение нарушителей из европейского хостинга и прекращение незаконных передач - при условии проверки пропорциональности и безопасности для гражданской авиации.

4. Санкции и морские рычаги воздействия.

Использовать санкции и морские процедуры для давления на теневой флот: контроль соблюдения предельной цены на нефть, требования по проверенному страхованию P&I и регистрации, отказ в услугах уклонистам, целенаправленные задержания через базу данных THETIS Европейского агентства по морской безопасности (EMSA) и создание специальных ячеек для отслеживания аномалий AIS и непрозрачных флагов.

5. Ускоренная публичная отчетность.

Члены НАТО должны обнародовать проверенные радиолокационные записи, записи инспекций или спутниковые снимки в течение нескольких часов, чтобы показать, что произошло, предотвратить повторения и сохранить доверие общественности. EASA, EUROCONTROL и ICAO могут обеспечить стандарты отчетности; центры воздушных операций НАТО (CAOC) могли бы управлять 24-часовым протоколом выпуска данных.

Автор отмечает, что юридические ограничения, правила безопасности авиации и требования к доказательствам тормозят введение этих мер. Джанджалия подчеркивает, что законность и прозрачность действий уменьшают риск эскалации со стороны России, а комплексное применение этих пяти мер может немедленно повысить расходы для Москвы и создать долговременный сдерживающий эффект.

Гибридная война РФ против Европы

Страны Европы обеспокоены вторжениями российских беспилотников в их воздушное пространство, поэтому союзники по НАТО обсуждают возможность создания "стены дронов".

Производители оружия и другие предприятия, за которыми шпионят неизвестные дроны, бьют тревогу. Например, ведущая европейская компания по производству оружия Thales Belgium заявила о "рое дронов" над своими заводами, которые нельзя сбивать.

