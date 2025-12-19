Он также заявил, что замороженные российские активы в Европе будут использованы для погашения кредита Украине, если Россия добровольно не примет такое решение после окончания войны.

Европейский Союз одобрил финансирование для Украины ЕС на 90 миллиардов евро, эти средства будут доступны нашей стране уже в начале следующего года. Об этом пишет Politico, ссылаясь на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Я предполагаю, что деньги будут доступны самое позднее во второй половине января", — сказал Мерц, отвечая на вопрос о том, когда Киеву будет предоставлен кредит.

Он также заявил, что замороженные российские активы в Европе будут использованы для погашения кредита Украине, если Россия добровольно не примет такое решение после окончания войны на Украине.

"Замороженные российские активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации, — сказал он. — Украине придется погасить кредит только после того, как Россия выплатит репарации. И мы четко заявляем: если Россия не выплатит репарации, мы — в полном соответствии с международным правом — используем замороженные российские активы для погашения кредита".

В свою очередь председатель Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул, что переговоры о замороженных российских активах продолжатся.

"Мы дали Комиссии мандат на продолжение работы над репарационным кредитом на основе российских замороженных активов", — заявил он журналистам.

Как это будет работать

Все страны ЕС, за исключением Чехии, Венгрии и Словакии, объединятся и соберут 90 миллиардов евро общего долга, обеспеченного бюджетом ЕС. Эти деньги будут предоставлены Украине в виде займа в течение следующих двух лет.

Затем Киев использует будущие российские военные репарации для погашения долга перед ЕС. При этом, как написали лидеры ЕС в совместном заявлении по итогам саммита, если Россия откажется выплатить деньги, "ЕС оставляет за собой право использовать" свои замороженные государственные активы "для погашения займа".

Соглашение гарантирует, что Украина сможет покрыть свой дефицит бюджета в размере 71,7 миллиарда евро в следующем году и продолжить финансирование своей обороны против российских войск. Тем временем дипломаты "продолжат работу над техническими и правовыми аспектами" репарационного займа, финансируемого за счет денежной стоимости замороженных российских активов по всему ЕС, говорится в заключении.

Репарационный кредит для Украины

Утром 19 декабря после 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз одобрил решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы.

"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было принято. Мы пообещали, мы выполнили", - заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

