Декларация также предусматривает разоружение ХАМАС и призывает к нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Нью-Йоркскую декларацию, которая предусматривает создание Палестинского государства. За соответствующее решение проголосовали 142 из 193 государств-членов ООН, сообщает официальный сайт организации.

Против декларации проголосовал Израиль вместе с девятью другими странами - Аргентиной, Венгрией, Микронезией, Науру, Палау, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем, Тонгой и Соединенными Штатами. 12 государств воздержались.

Перед голосованием посол Франции в ООН Жером Боннафон напомнил, что Нью-Йоркская декларация "излагает единую дорожную карту для реализации решения о двух государствах".

Указанная дорожная карта предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех удерживаемых там заложников и создание Палестинского государства, которое будет жизнеспособным и суверенным.

В дорожной карте также содержится призыв о разоружении ХАМАС и устранении его от управления в Газе и нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, а также к коллективным гарантиям безопасности.

Со своей стороны, посол Израиля в ООН Данни Данон отметил, что "декларация не запомнится как шаг к миру, а лишь как еще один пустой жест, который ослабляет доверие к этой Ассамблее". Он добавил, что "Хамас - самый большой победитель, получивший сегодня здесь какое-либо одобрение".

Признание государства Палестина

Как сообщал УНИАН, 30 июля стало известно, что 15 государств подписали декларацию о поддержке признания Палестины. Среди подписантов - Франция, Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия и Сан-Марино, которые еще не признали независимость Палестинского государства, а также Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания, которые это сделали.

Вместе с тем, президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что официальный Париж признает Палестину в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. США и Израиль не поддержали признание Палестины в сентябре.

Однако, впоследствии и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания готова признать государственность Палестины, если Израиль не примет меры для облегчения жизни палестинцев.

