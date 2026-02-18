Четыре лучших подачи рыбных консервов, которые советуют шеф-повара

Простая закуска из рыбы может превратиться в изысканное блюдо.

Рыбные консервы – это достаточно бюджетное и популярное блюдо. Чаще всего их едят с гарниром, готовят майонезные салаты или намазки на бутерброды. Однако шеф-повара рассказали сайту Eating Well о других способах их употребления.

Один из специалистов, шеф-повар Джонни Куриэль из ресторана Mar Bella Boqueria в Денвере, штат Колорадо, выделяет прибрежную кухню Испании, особенно морепродукты, а повара ресторана даже готовят собственные рыбные консервы. "Мы предлагаем гостям выбор собственных консервов из морепродуктов (рыбных консервов) с перцовым соусом и пан-де-кристал (хлебом в испанском стиле)", – рассказал он. Он говорит, что любит открывать собственные консервы для гостей, рассказывать о том, как их готовили.

Самой популярной рыбой для консервов часто является "жирная" рыба, такая как тунец, сардины, скумбрия и анчоусы, которые богаты полезными для сердца и мозга омега-3 жирными кислотами. Но также можно найти консервы с моллюсками и другими морепродуктами, такими как осьминоги, гребешки, мидии и устрицы.

Рыбные консервы делятся на консервы в собственном соку и масле, к которым иногда добавляют ароматные соусы, консервированные лимоны, острый перец, песто из базилика или даже острый чили. Вы также можете найти широкий выбор различных копченых рыбных консервов.

Лучшие способы насладиться рыбными консервами

Конечно, можно взять вилку и перекусить рыбкой из только что открытой банки, чтобы получить богатый белком перекус. Но шеф-повара рекомендуют несколько более креативных способов насладиться рыбными консервами.

Приготовьте тарелку с "морскими вкусностями". Джо Нирстедт, шеф-повар и владелец ресторана Katsubo в Чарльстоне, штат Южная Каролина, говорит, что его любимый способ использования качественных рыбных консервов вдохновлен мясной едой. Он называет это "морскими вкусностями". "Сардины, пропитанные маслом, копченая форель и высококачественный тунец – мои любимые блюда. Я люблю выкладывать их на тарелку с хорошим хлебом, маслом, маринованными овощами, горчицей, цитрусовыми, свежими травами и легким хрустом крекеров или чипсов. Это не требует много усилий, имеет большой эффект и является отличным способом дать рыбе говорить самой за себя".

Открытие консервированной рыбы – это чрезвычайно быстрое и вкусное дополнение к пасте. Шеф-повар и владелец ресторана TANA из Луисвилля, штат Кентукки Мин Пу любит добавлять консервированную рыбу, особенно тунец, насыщенный маслом, к пасте с чесноком и свежими лимонами. "Высококачественный тунец, пропитанный маслом, – это один из самых быстрых способов приготовить что-то домашнее, на уровне ресторана, почти без подготовки", – говорит Пу. Аккуратное добавление тунца в пасту помогает сохранить размер и форму рыбы. Рубенс также рекомендует растопить анчоусы в оливковом масле для простого, но вкусного начала приготовления соуса для пасты. Тост с рыбой. Хотя технически это открытый сэндвич, его можно представить как изысканный тост. Самый простой способ насладиться таким тостом – это хороший тунец, пропитанный маслом, аккуратно разломанный на крупные куски, на поджаренном хлебе, сбрызнутый небольшим количеством калабрийского масла чили и соли.

Хотя технически это открытый сэндвич, его можно представить как изысканный тост. Самый простой способ насладиться таким тостом – это хороший тунец, пропитанный маслом, аккуратно разломанный на крупные куски, на поджаренном хлебе, сбрызнутый небольшим количеством калабрийского масла чили и соли. Простая закуска. Чтобы блюдо приобрело ресторанное качество, Пу любит подавать консервированную рыбу с маслом с консервированными лимонами, свежим фенхелем, мягкими травами или легкой цитрусовой заправкой. Однако эти вкусы не должны перебивать рыбу, поскольку, по его словам, качественная консервированная рыба должна оставаться в центре внимания.

Повара говорят, что можно перейти на более дорогую рыбу высокого класса. Например, банка качественных испанских сардин с картофелем фри и бокалом холодного белого вина – это одно из самых вкусных блюд, которое не требует сложного приготовления.

Лучшая рыба для здоровья

Напомним, что лосось по праву занимает первое место в списке вкусных и полезных продуктов. Его можно жарить, печь, солить и готовить уху, в любом случае лосось очень легко готовится и не теряет питательных качеств.

Кроме того, список самых полезных видов рыб дополняют сардины, треска, скумбрия и сельдь. Все эти виды рыб также требуют минимальных усилий при приготовлении.

