Что говорит о человеке привычка забывать, где ключи: психологи назвали 10 черт характера

Может показаться, что людям, которые часто теряют вещи, не хватает интеллекта, но на самом деле все наоборот.

Не все обладают хорошей памятью, даже если они читают, верят в себя или повторяют то, что знают, а все это, как доказано, помогает человеку сохранять остроту ума. Эти забывчивые люди часто теряют свои вещи, будь то кошелек, телефон или любимая книга. Люди, которые почти сразу забывают, где положили ключи, обычно обладают определенными чертами высоких интеллектуальных способностей, сообщает Your Tango.

Издание отмечает, что быть немного забывчивым не всегда плохо. Хотя может показаться, что этим людям не хватает интеллекта, на самом деле все наоборот.

Добавляется, что даже не подозревая об этом, люди, которые теряют ключи, гораздо более уникальны, чем думают окружающие:

1. Они отфильтровывают неважную информацию

Как бы то ни было, но человек, который так много забывает, обладает быстрым умом. Он настолько погружен в свои мысли, что игнорирует информацию, которую считает незначительной.

Как объясняют эксперты из NeuroHealth Associates, "если вы помните все, вам может быть трудно сосредоточиться и принимать решения, поскольку у вас слишком много противоречивой информации".

2. Они процветают в контролируемом хаосе

Люди, которые почти сразу забывают, где положили ключи, обычно процветают в контролируемом хаосе, что может свидетельствовать о высоком интеллекте. Благодаря своей непредсказуемости эти люди достигают успехов в творческих сферах.

Объясняется это тем, что креативность тесно связана с интеллектом, поэтому большинство умных людей, так сказать, немного беспорядочны.

3. Они невольно выполняют несколько задач одновременно

Все утверждают, что они хорошо справляются с многозадачностью, но для большинства людей это не так.

"Вы можете попробовать выполнять несколько задач одновременно, но исследования показывают, что это снижает производительность, увеличивает количество ошибок, замедляет работу, может восприниматься как неуважение, отвлекает внимание, снижает качество самой задачи, вызывает стресс и приводит к выгоранию", – поделился психолог Джефф Комер.

Указывается, что высокоинтеллектуальные люди нуждаются в стимуляции. Из-за высокого IQ они довольно быстро скучают, поэтому быстро повышают ставки и делают жизнь немного более хаотичной.

4. Они любят мечтать

Они могут не знать, что происходит большую часть времени, но это потому, что они мечтают, что на самом деле является огромным признаком интеллекта. Согласно исследованию, опубликованному в Neuropsychologia, люди, которые чаще мечтают, обладают более высокими творческими способностями и интеллектом.

В то же время, издание объясняет, что мечтания также затрудняют концентрацию внимания, поэтому люди, которые постоянно мечтают, часто теряют вещи. Хотя они очень умны, их неспособность приземлиться в реальности делает их время от времени забывчивыми.

5. Они мыслят нелинейно

Обычный человек почти всегда мыслит линейно. Будь то записывание заметок или выражение своего мнения, его мышление следует типичной схеме.

Но как отмечается в статье, умные люди в той или иной степени нетрадиционны. И хотя в некоторых случаях это хорошо работает, когда дело доходит до организации, их процесс мышления является несколько сомнительным.

6. Они обладают высокой устойчивостью к ошибкам

Не все могут смириться с несовершенством. Для тех, кто вырос в семьях, где требовали совершенства, сама мысль о том, что можно совершить ошибку, вызывает тревогу.

Однако, как отмечает издание, делать ошибки – это нормально, некоторых людей учили, что чем больше ошибок ты делаешь в жизни, тем менее успешным ты будешь.

Как объяснил нейропсихолог Сэм Голдштейн, когда человек настроен на развитие, он может превратить свои ошибки в возможности для обучения и прогресса.

7. Они доверяют интуиции

Независимо от того, идет ли речь о них самих или об их окружении, интуиция может быть изнурительной.

Поэтому некоторые люди забывают мелочи, такие как ключи от дома. Хотя для некоторых это может казаться очевидным, забывчивость часто является признаком того, что их мысли заняты чем-то другим.

8. Они сосредотачиваются на том, что происходит сейчас

Мысль о жизни в настоящем, вероятно, не приходит в голову большинству людей, но не тем, кто теряет ключи.

Их ум работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, едва давая им время отдохнуть. Однако они понимают, как важно не обращать внимания на мелочи. От прошлых споров до незначительных деталей, они решают жить в данный момент, а не беспокоиться о будущем.

9. Они умеют решать проблемы

Хотя многие пытаются и терпят неудачу, они могут быть просто гениальными в придумывании решений, и это становится очевидным на основе их забывчивости.

Они не слишком беспокоятся о сложности, но, поскольку используют так много своих умственных способностей, такие люди не обладают лучшей памятью.

10. Они очень гибкие

Люди, которые легко приспосабливаются к окружающей среде, чаще бывают немного забывчивыми. На первый взгляд это звучит странно, но все зависит от того, как устроен их мозг. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neuron, те, кто запоминает важное и отбрасывает неважное, как правило, более интеллектуальны.

