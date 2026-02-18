Запомните запреты 18 февраля, чтобы случайно их не нарушить.

Восемнадцатый день февраля у православных посвящается талантливому христианскому чудотворцу. В народных обычаях в праздник сегодня принято готовить одно конкретное блюдо, которое должно привлечь удачу. А в Украине чествуют нескольких известных личностей.

Какой сегодня праздник церковный

Святителя Агапита Синадского и папу римского Льва I чтят в православных церквях, которые перешли на новый стиль. Первый святой прославился даром исцеления и чрезвычайной физической силой, ему молятся о лечении болезней и защите воинов.

По старому стилю есть другой праздник 18 февраля - день чествования святого Феодосия Черниговского и Черниговской иконы Девы Марии.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств, установленных 18 февраля, в нашей стране нет. И хотя праздник сегодня в Украине отсутствует, граждане могут поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх 2026.

Кроме того, эта дата является днем рождения таких знаменитых украинцев, как помолог Лев Симиренко, педагог София Русова, оперная певица Оксана Петрусенко, журналист, военнослужащий и Герой Украины Тарас Матвиив.

Какой сегодня праздник в мире

На планете проводится Международный день дегустации вина - любимое торжество ценителей винных напитков. Существуют сотни разновидностей этого алкоголя. В честь события проводятся ярмарки и распродажи мастеров виноделия.

Другие всемирные праздники сегодня - это День благодарности большому пальцу руки, День осведомленности о синдроме Аспергера, День батарейки, День Плутона.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки заметили, что 18 февраля начинают возвращаться с теплых краев многие перелетные птицы. Вот что про этот день твердят погодные приметы:

начал таять снег - к частым половодьям весной;

если потеплело, то до конца зимы заморозков больше не будет;

ударил мороз - к жаркому лету;

если прогремел гром, то в этом году будет хороший урожай.

Славяне 18 числа готовили еду из овса, такую как блины, кисель, кашу, печенье. Съесть овсяное блюдо считается счастливым знаком - этот человек будет здоровым и удачливым, а в хозяйстве у него все будет получаться. Также очень подходящий сегодня праздник для рыбалки. Есть еще одна примета на удачу - нужно одеться в солнечные цвета, то есть желтый и оранжевый.

Что нельзя делать сегодня

Помня о том, какой сегодня церковный праздник, стоит придерживаться и его православных запретов: воздержаться от ругани, употребления спиртного, зависти и осуждения других людей. Также не стоит грустить и отчаиваться, иначе весь год пройдет в печальных мыслях.

