Православный праздник сегодня в народе прозвали Овсянкин день.

18 февраля согласно новому церковному стилю в православных храмах Украины почитают святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. В этот день верующие обращаются с молитвами о крепости веры, духовной стойкости и мудрости. Рассказываем, какие традиции связаны с датой, какие народные приметы подмечали предки, что нельзя делать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня праздник церковный в новом календаре

18 февраля православная церковь в Украине чтит память святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского (по староцерковному календарю святого будут вспоминать 3 марта).

Святитель Агапит жил в III-IV веках в Каппадокии (Малая Азия). Он был родом из христианской семьи, с юных лет решил стать монахом. По преданию, за его праведную жизнь Господь даровал ему способность исцелять и творить чудеса.

Однажды императору Ликинию днесли, что инок Агапит имеет необычайную физическую силу - и тот призвал монаха на военную службу. Агапит подчинился, но во время гонений на христиан открыто исповедал веру - за что попал в тюрьму.

После смерти Ликиния к власти пришел Константин Великий. Узнав о чудесах, которые совершались по молитве Агапита, император освободил его. Святитель вернулся в монастырь и со временем был избран епископом Синадским. Во время своего служения он проявил себя как мудрый и заботливый наставник и умер в глубокой старости.

Кого еще почитают сегодня: святителя Льва, папу Римского, святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского, а также преподобного Косму Яхромского.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю

По юлианскому календарю 18 февраля вспоминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и о его главных запретах.

Обычаи дня, что сегодня нельзя делать

Сегодня обращаются с молитвами к святителю Агапиту Синадскому - просят об исцелении от болезней, укреплении здоровья и духовной стойкости.

В народе день называют Агапит или праздником Овсянки - по поверьям, именно в это время начинает петь маленькая птичка-овсянка с желтоватой грудкой, символ скорого тепла. Люди в старину верили, что она "ведет за собой весну".

Сегодня продолжают готовиться к полевым работам: осматривают инвентарь, проверяют семена для посева. Также в честь птички овсянки принято печь овсяное печенье, пирожки и булочки в форме птиц - ими угощают родных, соседей и нуждающихся. Считается, чем больше угощений приготовишь и раздашь, тем благополучнее будет год.

Существует и особая примета дня: нужно надеть в этот день что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию.

В церковный праздник 18 февраля осуждаются сквернословие, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных.

По народным поверьям, сегодня нельзя грустить, плакать и унывать - настроение дня может повлиять на весь год. Также не советуют бездельничать: трудолюбие, напротив, сулит благополучие.

Приметы на 18 февраля

Большинство примет этого дня связаны с погодой и будущим урожаем:

сухо и ясно сегодня - к щедрому урожаю;

началось половодье - летом будет хороший сенокос;

гром в этот день - к обильному урожаю хлеба;

бледный месяц - к сильному снегопаду, ясный и яркий - к стуже;

туман выпал - лето ожидается дождливым.

Считается, что случайно увидеть птичку-овсянку в этот день – это добрая примета, которая сулит тепло, счастье и достаток.

