18 февраля согласно новому церковному стилю в православных храмах Украины почитают святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. В этот день верующие обращаются с молитвами о крепости веры, духовной стойкости и мудрости. Рассказываем, какие традиции связаны с датой, какие народные приметы подмечали предки, что нельзя делать, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю
- Обычаи дня, что сегодня нельзя делать
- Приметы на 18 февраля
Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
18 февраля православная церковь в Украине чтит память святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского (по староцерковному календарю святого будут вспоминать 3 марта).
Святитель Агапит жил в III-IV веках в Каппадокии (Малая Азия). Он был родом из христианской семьи, с юных лет решил стать монахом. По преданию, за его праведную жизнь Господь даровал ему способность исцелять и творить чудеса.
Однажды императору Ликинию днесли, что инок Агапит имеет необычайную физическую силу - и тот призвал монаха на военную службу. Агапит подчинился, но во время гонений на христиан открыто исповедал веру - за что попал в тюрьму.
После смерти Ликиния к власти пришел Константин Великий. Узнав о чудесах, которые совершались по молитве Агапита, император освободил его. Святитель вернулся в монастырь и со временем был избран епископом Синадским. Во время своего служения он проявил себя как мудрый и заботливый наставник и умер в глубокой старости.
***
Кого еще почитают сегодня: святителя Льва, папу Римского, святителя Флавиана, исповедника, патриарха Константинопольского, а также преподобного Косму Яхромского.
Какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю
По юлианскому календарю 18 февраля вспоминают святителя Феодосия, архиепископа Черниговского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и о его главных запретах.
Обычаи дня, что сегодня нельзя делать
Сегодня обращаются с молитвами к святителю Агапиту Синадскому - просят об исцелении от болезней, укреплении здоровья и духовной стойкости.
В народе день называют Агапит или праздником Овсянки - по поверьям, именно в это время начинает петь маленькая птичка-овсянка с желтоватой грудкой, символ скорого тепла. Люди в старину верили, что она "ведет за собой весну".
Сегодня продолжают готовиться к полевым работам: осматривают инвентарь, проверяют семена для посева. Также в честь птички овсянки принято печь овсяное печенье, пирожки и булочки в форме птиц - ими угощают родных, соседей и нуждающихся. Считается, чем больше угощений приготовишь и раздашь, тем благополучнее будет год.
Существует и особая примета дня: нужно надеть в этот день что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию.
В церковный праздник 18 февраля осуждаются сквернословие, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных.
По народным поверьям, сегодня нельзя грустить, плакать и унывать - настроение дня может повлиять на весь год. Также не советуют бездельничать: трудолюбие, напротив, сулит благополучие.
Приметы на 18 февраля
Большинство примет этого дня связаны с погодой и будущим урожаем:
- сухо и ясно сегодня - к щедрому урожаю;
- началось половодье - летом будет хороший сенокос;
- гром в этот день - к обильному урожаю хлеба;
- бледный месяц - к сильному снегопаду, ясный и яркий - к стуже;
- туман выпал - лето ожидается дождливым.
Считается, что случайно увидеть птичку-овсянку в этот день – это добрая примета, которая сулит тепло, счастье и достаток.