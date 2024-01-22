По данным Украинского центра оборонных стратегий, они были размещены в Крыму. Оттуда они якобы охотятся на катера ВМС Украины.

Российский военно-морской флот отправляет новые истребители МиГ - 29КР воевать против Украины, пока продолжается ремонт единого авианосца "Адмирал Кузнецов".

Как пишет Forbes, старый и ненадежный "Кузнецов" находится на капитальном ремонте с 2017 года. 58 000-тонный винтажный плафонат 1980-х годов может никогда не вернуться к боевым действиям, фактически помешав двухмоторным сверхзвуковым МиГам.

Возможно, военно-морские силы РФ нашли другое применение некоторым из примерно 22 уцелевших МиГ-29КР. По данным Украинского центра оборонных стратегий, они были размещены в Крыму. Оттуда они якобы охотятся на катера ВМС Украины.

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Новые МиГи, обладающие многоцелевым потенциалом с современным оружием "воздух-воздух" и "воздух-земля", выдержали первые 18 месяцев 23-месячной войны России против Украины. Возможно, еще прошлой осенью по меньшей мере два МиГ-29КР 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка полетели с авиабазы Саки в оккупированном Крыму.

Как отмечает издание, МиГи летели вместе с тяжелыми истребителями ВМС России Су-30СМ во время патрулирования, ища катера ВМС Украины, которые курсируют в западной части Черного моря.

После затопления фрегата "Гетман Сагайдачный" военно-морские силы Украины больше не имеют больших боевых кораблей. Зато украинцы имеют много ракет, бортовых и морских дронов, а также скоростных небольших лодок.

Лодки перевозят украинских спецназовцев во время рейдов на контролируемую Россией территорию. Роботизированные дроны, начиненные взрывчаткой, проникают в порты, чтобы нанести удары по российским военным кораблям .

Сверхзвуковой истребитель против маломерного катера может показаться нечестной борьбой, но украинские экипажи лодок часто оснащены ракетами "земля-воздух". В августе украинский экипаж попал в российский истребитель Су, очевидно, повредив его и вынудив вернуться на базу.

"Не удивляйтесь, увидев в небе над Украиной больше МиГ-29КР. Некоторые МиГ - 29КР российского флота патрулируют российскую Арктику , но основная часть сил - более десятка реактивных самолетов - может быть доступна для военных операций", - пишет издание.

Вряд ли МиГи в скором времени сядут на "Кузнецова", хотя в Кремле надеются, что авианосец может вернуться в состав ВМС в этом году. Вполне возможно, что капитальный ремонт может продлиться до 2025 года.

Есть даже внешний шанс, что Кузнецов никогда не вернется в флот. Авианосец имеет очень небольшую действительную боевую мощь-возможно, слишком маленькую, чтобы оправдать риск, на который экипаж должен идти каждый раз, когда старый корабль отплывает.

В последний раз, когда Кузнецов разворачивался у побережья Сирии для ударов по сирийским повстанцам в 2016 году, его авиакрыло потеряло МиГ-29 и Су-33 из-за неисправности. Руководители флота решили, что "Кузнецов" опасен.

"Адмирал Кузнецов" - последние новости

22 декабря сообщалось, что на российском крейсере "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Минобороны РФ планирует передать корабль в состав Военно-морского флота не ранее, чем в 2024 году.

По данным украинской разведки, военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Сейчас он находится в аварийном состоянии.

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