Эксперты не исключают, что J-35 будут эксплуатировать на всех трех авианосцах КНР.

В сеть выложили фотографии самолета, который скорее всего является третьим летающим прототипом китайского палубного истребителя пятого поколения Shenyang J-35. Об этом сообщает The War Zone.

Сначала изображения разместили в китайском микроблоге Weibo, а впоследствии они начали распространяться в Сети. Точная дата съемки остается неизвестной. В одном из блоков отмечают, что самолет сфотографировали, когда он приблизился к Шэньянской авиастроительной корпорации (Shenyang Aircraft Corporation) в Ляонине после испытательного полета.

Как можно видеть на новых фото, истребитель имеет гладкую нижнюю часть: это одно из требований технологии стелс. Похоже, на прототип установили линзу Люнебурга, которая увеличивает радиолокационную заметность самолета во время не боевых задач (когда низкая заметность ему не нужна, а, наоборот, может стать помехой).

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Шасси J-35 имеет сдвоенное носовое колесо для эксплуатация с авианосцев: такую же компоновку можно видеть на палубном варианте американского F-35 - F-35C.

Что известно об истребителе J-35

J-35 - один из самых таинственных военных проектов Китая. Первая версия самолета, получившая название J-31, совершила первый полет в 2012 году. Много времени о нем вообще ничего не слышали, однако в 2021 году состоялся первый полет палубного варианта, который получил неофициальное обозначение J-XY или J-35.

По мнению экспертов, в качестве двигателя первого этапа для самолета, вероятно, выступает WS-13, точнее его версия WS-21. Он разработан на основе российского РД-93, предназначенного для пакистанских истребителей JF-17. Двигателем второго этапа может стать более современный WS-19.

Авианосцы Китая: настоящее и будущее

По мнению экспертов, J-35 хотят эксплуатировать на всех трех китайских авианосцах. Напомним, первый самостоятельно построенный авианосец КНР приняла на вооружение в 2019-м: он получил название "Шаньдун".

Ранее в состав Военно-морских сил КНР вошел авианосец "Ляонин", который Пекин приобрел у Украины. Кроме того, Китай сейчас испытывает свой третий авианосец, который получил название "Фуцзянь". Его могут передать флоту в следующем году.

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