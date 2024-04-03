Речь идет о китайском аналоге американского самолета радиоэлектронной борьбы и противодействия EA-18G Growler.

Китай объявил о разработке новой версии хорошо известного палубного самолета J-15 (модернизированная версия Су-33), предназначенной для радиоэлектронной борьбы. Он будет размещаться на авианосце. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает Navy Recognition.

Самолет J-15D продемонстрировали в выпуске телеканала CCTV. Как можно увидеть, он получил капсулы РЭБ, аналогичные тем, которые используют на другом китайском самолете радиоэлектронной борьбы, получившим название J-16D (в отличие от J-15D, он не является палубным).

Таким образом, Китай планирует существенно нарастить возможности своих авианосцев, которые ранее не имели в своем распоряжении подобных самолетов.

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В первую очередь, речь идет о китайском суперавианосце Fujian, который имеет электромагнитные катапульты и сможет без существенных ограничений запускать большие самолеты.

Два предыдущих авианосца Китая - "Ляонин" и "Шаньдун" - стартовых катапульт не имеют, а значит самолеты поднимаются с трамплина, как в случае с российским авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов".

Эксперты считают, что J-15D предназначен не столько для действий по подавлению воздушной надводной авиации, сколько для борьбы с вражескими авиационными и корабельными РЛС.

Заметим, что ранее о возможной разработке Китаем палубного самолета РЭБ уже писали некоторые СМИ. Как отмечает один из источников сейчас, небольшая партия J-15D уже изготовлена: самолеты проходят период испытаний и опытной эксплуатации на авианосцах перед началом их серийного производства.

Новый прототип J-35

Ранее появились фото нового прототипа китайского палубного истребителя пятого поколения J-35.

В качестве двигателя первого этапа для J-35 может выступать WS-21. Двигателем второго этапа может стать более современный WS-19. Специалисты не исключают, что истребитель будут эксплуатировать на всех трех авианосцах КНР.

Напомним, первый самостоятельно построенный авианосец Китай принял на вооружение в 2019 году.

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