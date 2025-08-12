Туск подчеркнул, что важно не допустить, чтобы между украинцами и поляками возникали конфликты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на инцидент, который произошел 9 августа на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского в Варшаве, где украинец развернул флаг УПА во время концерта. По его словам, Россия пытается вбить клин между Польшей и Украиной, пишет Reuters.

"С точки зрения безопасности Польши действительно принципиально важно, чтобы Путин не получал подарков до этих переговоров, а таким подарком для Путина, несомненно, стал бы конфликт между украинцами и поляками", - сказал Туск на заседании правительства Польши.

В агентстве напомнили, что кадры, на которых украинец размахивал красно-черным флагом Украинской повстанческой армии (УПА), вызвали возмущение среди поляков. Эту символику в Польше связывают с Волынской трагедией, из-за чего она является запрещенной в стране.

Туск считает, что это была провокация, совершенная российскими агентами. Он подчеркнул, что особенно важно не допускать подобных инцидентов перед встречей президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина 15 августа.

Скандал из-за флага УПА на концерте в Польше - что известно

Напомним, что 9 августа на концерте беларуского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве возник скандал из-за использования фанатами флага Украинской повстанческой армии (УПА). Депутат польского Сейма Дариуш Матецкий назвал это "знаком преступников и палачей предков".

В сети распространили видео, на котором в толпе развеваются флаг Украины и красно-черный флаг Организации украинских националистов.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что из-за этого инцидента из страны выдворят 57 украинцев и шесть беларусов, которые присутствовали на концерте Макса Коржа. Он подчеркнул, что ситуация, которая так сильно шокировала общественность, уже завершилась.

