Он также пообещал "прорыв" в интеграции союзного государства.

Глава белорусского режима Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы – "практически единый народ".

Слова Лукашенко цитирует "Белта". В частности, он заявил о скором прорыве в выполнении программ интеграции в рамках "союзного государства" Беларуси и РФ.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. Только вместе, только в союзе, родные государства, близкие народы. Практически единый народ: от одного корня и русские, и белорусы. Мы делаем свое дело, а они (граждане РФ и Беларуси – ред.) уже пускай нас оценивают", - отметил Лукашенко.

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Примечательно, что до президентских выборов в Беларуси и масштабных уличных акций протеста Лукашенко вел совсем другую риторику в контексте отношений Москвы и Минска. В частности, неоднократно критиковал сформированный Россией Евразийский союз.

Еще в январе 2020 года он эмоционально говорил о конфликте с Россией по поставкам энергоресурсов - газа и нефти.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел - плевать на все союзы и прочее. Он (Владимир Путин - ред.) то это знает. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", - заявил Лукашенко.

После начала масштабных протестов Лукашенко заявил, что президент Путин пообещал ему всестороннюю помощь "по обеспечению безопасности страны". 8 сентября прошлого года Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае "падения" Беларуси следующей будет Россия.

Автор: Дмитрий Захаров