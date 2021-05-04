Инактивированная вакцина Vero Cell должна готовить организм к защите от заражения SARS-CoV-2.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало проводить экспертизу инактивированной вакцины от СOVID-19 Vero Cell, разработанную китайской компанией Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что решение EMA о начале процедуры основано на предварительных результатах лабораторных исследований (доклинические данные) и клинических исследований. Эти исследования показывают, что вакцина вызывает выработку антител, нацеленных на SARS-CoV-2, и может помочь защитить от болезни.

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EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски.

Ожидается, что инактивированная вакцина Vero Cell должна готовить организм к защите от заражения SARS-CoV-2. Вакцина содержит инактивированный (убитый) SARS-CoV-2, который не может спровоцировать болезнь. Инактивированная вакцина также содержит "адъювант" - вещество, которое помогает усилить иммунный ответ на вакцину.

"Когда человеку вводят вакцину, его иммунная система определяет инактивированный вирус как чужеродный и вырабатывает антитела против него. Если позже вакцинированный человек вступит в контакт с SARS-CoV-2, иммунная система распознает вирус и будет готова защитить организм от него", - объясняют в EMA.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС было одобрено вакцины против COVID-19 производства BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson and Johnson.

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Автор: Виктория Токарева