Европарламент принял отчет о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, в котором в частности отметил большую роль украинского гражданского общества в процессе реформ в стране.

Европарламент призывает Европейскую комиссию открыть переговорные кластеры для скорейшего продвижения заявки Украины на членство при условии дальнейшего внедрения правил ЕС и завершения начатых реформ.

Об этом информирует Верховная рада Украины со ссылкой на сообщение сайта Европейского парламента об утверждении 9 сентября отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС за 2023 и 2024 годы. Его поддержали 418 депутатов, 135 высказались против и 41 депутат воздержался.

"Относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС евродепутаты рекомендуют Еврокомиссии быстро открыть переговорные кластеры с Украиной. В то же время, отмечают, что переговоры о вступлении должны происходить четко и прозрачно, руководствуясь объективными критериями", - говорится в сообщении ВРУ.

При этом евродепутаты напоминают, что процесс расширения не должен использоваться как инструмент для урегулирования двусторонних споров. Они повторяют свой призыв усилить способность ЕС путем реформирования процесса принятия решений, в частности через введение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС по промежуточным этапам в процессе вступления, особенно в начале переговоров и во время открытия и закрытия отдельных переговорных кластеров.

Также европарламентарии отмечают, что вступление Украины в ЕС требует усиленной поддержки со стороны Европейского Союза.

Евродепутаты приветствуют приверженность Украины выполнению требований относительно будущего членства в ЕС, несмотря на жестокую и непрерывную войну. Они отмечают усилия Украины по проведению реформ и укреплению демократических институтов. В то же время, призывают украинскую власть эти реформы продолжать.

В документе отдельное внимание уделено недавней атаке на антикоррупционную архитектуру в Украине. Эта атака в отчете ЕП названа попыткой украинской власти подорвать независимость антикоррупционных институтов. Европарламентарии приветствуют "решительное сопротивление гражданского общества этим неприемлемым попыткам, которые заставили власть отступить". Они называют этот шаг власти опасной попыткой подорвать достижения настоящей борьбы с коррупцией. Подчеркивают, что если бы он был успешным, то принес бы пользу только врагам Украины.

Европарламентарии также отмечают, что борьба с коррупцией требует долгосрочных обязательств и комплексных усилий с хорошо отлаженной системой сдержек и противовесов. Они призывают усиливать независимость судов, борьбу с коррупцией, прозрачность, подотчетность и усиление международного мониторинга, чтобы предотвратить выборочное правосудие и восстановить доверие общества к судебной власти.

Отдельно в отчете есть призыв к украинской власти воздержаться от несвоевременных и политически мотивированных судебных процессов, санкций против представителей оппозиции, придерживаться парламентского плюрализма и способствовать конструктивному диалогу между политическими фракциями в Верховной Раде.

Депутаты ЕП подтверждают непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Они отмечают, что любое мирное решение относительно войны должно уважать волю украинского народа.

Депутаты отмечают, что усиление атак России на мирных украинцев, гражданскую и критическую инфраструктуру, демонстрирует неготовность России к миру. Отдельно в отчете европарламентарии вспомнили организованные Россией убийства известных украинских общественных деятелей и военнослужащих. Они выразили ужас и возмущение по поводу убийства бывшего спикера Верховной Рады, бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия. Как указано в документе, Парубий продемонстрировал твердую преданность европейским стремлениям Украины.

Европарламентарии выражают глубокую обеспокоенность изменением позиции Соединенных Штатов относительно агрессивной войны России, в частности, прямым взаимодействием с Россией без существенного давления на нее, отказ от дополнительных санкций против РФ и обсуждение их отмены, а также попытки принудить Украину к территориальным уступкам. В этом контексте в документе отмечается, что ЕС и его государства-члены должны оставаться основными стратегическими союзниками Украины и усилить свою лидерскую роль в поддержке Украины.

"Безопасность Украины является решающей составляющей безопасности ЕС", - говорится в отчете Европарламента.

Относительно военной помощи - отчет настаивает на важности совместных проектов по производству оружия с партнерами ЕС и НАТО. Депутаты призывают Еврокомиссию и государства-члены поддерживать эти совместные проекты через Европейскую оборонно-промышленную стратегию и соответствующие инструменты, чтобы укрепить долгосрочные возможности самообороны Украины. Также призывают государства ЕС последовать примеру сотрудничества Дании и Нидерландов с украинской оборонной промышленностью, чтобы поддержать производственные военные мощности Украины наиболее эффективным способом.

В то же время, в отчете была поддержана поправка, внесенная группой Левых, которая добавила в текст абзац с критикой "милитаристской стратегии ЕС в Украине" и призывами к дипломатии вместо военной поддержки.

Как объясняют в Украинском парламенте, эта поправка якобы была принята из-за путаницы в зале и слишком быстрого проведения голосования. Пять политических групп Европарламента уже объявили, что отзовут свои голоса за эту поправку.

Как сообщал УНИАН, в конце августа СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп убедил венгерского премьера Виктора Орбана снять свои возражения относительно вступления Украины в ЕС.

Венгрия давно является активным противником евроинтеграции Украины. В частности министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украину якобы не стоит брать в Европейский Союз, поскольку новые члены должны усиливать блок, а не делать его слабее. По его словам, вступление Украины в ЕС опасно из-за войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в мае заявила, что Украина и ЕС упорно работают, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении, и открыть все кластеры в 2025 году.

