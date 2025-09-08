Нужно правильно рассчитать дозировку и подобрать время.

Для того чтобы получить богатый и качественный урожай популярной культуры весной, нужно знать, когда сажать озимый чеснок и как правильно это делать. Кроме технологии посадки, подбора грядки и правильного времени высадки, существует еще один немаловажный пункт - удобрения. Узнайте, чем подкормить чеснок при посадке осенью, чтобы вырастить крупные головки.

Когда и чем удобрить землю осенью под чеснок - минеральные подкормки

По словам опытных садоводов, чеснок, который остается зимовать в почве, на протяжении всего периода вегетации нуждается органических и минеральных удобрениях, а также комплексных препаратах. Это основные потребности чеснока, который хоть и считается неприхотливой культурой, но все равно требует внимания.

Любые удобрения под озимый чеснок нужно вносить за две недели до посадки, вместе с этим подготовив грядку:

Видео дня

убрать сорняки;

обработать землю раствором медного купороса, чтобы убить грибки;

внести удобрения;

перекопать грунт на штык лопаты.

После того как все это будет сделано, через 14 дней можно будет приступать к посадке чеснока. Такой срок необходимо выждать, чтобы земля уплотнилась и осела.

Если не знаете, какие удобрения нужно вносить осенью под чеснок, то запомните, что из минеральных хорошо себя зарекомендовали калийная соль, сульфат калия, суперфосфат и фосфоритная мука. При этом, категорически нельзя вносить хлористый калий - хлор в составе просто убьет растение осенью.

Основное отличие минеральных подкормкой для озимого чеснока от тех, которые вы вносили весной под яровой в более низком проценте азота. Дело в том, что весной он нужен для наращивания зеленой массы, но если этот процесс будет происходить зимой при менее благоприятных погодных условиях, это приведет к истощению растения.

Чем удобрить чеснок, чтобы были большие головки - органика

Органические подкормки нравятся многим огородникам из-за своей экологичности и результативности. Особым фаворитом давно стал навоз, но важно помнить, что такое удобрение нельзя вносить в свежем виде - только перепревшим.

Стоит учитывать и состав почвы, куда вы сажаете чеснок. Если она песчаная, то используйте компост или перегной, для глинистой лучше взять низинный торф или песок. На один квадратный метр грядки хватит 10 литров удобрения.

Есть хороший рецепт, чем удобрить грядку под чеснок осенью:

десять килограммов перегноя или компоста;

полторы-две столовых ложки суперфосфата;

полторы-две столовых ложки сернокислого калия, калийной селитры или другого калийного удобрения.

Если почва глинистая, то нужно добавить к составу одно ведро торфа на каждый квадратный метр грядки.

Поклонникам древесной золы точно понравится следующий вариант подкормки:

десять килограммов перегноя или компоста;

двести граммов древесной золы;

столовая ложка сульфата калия;

столовая ложка суперфосфата.

В целом, если вам больше нравится удобрять землю именно органикой, то вы можете вообще не покупать минеральные комплексы, особенно если почва благодатная. В осенне-зимний период легко можно обойтись натуральными удобрениями, соблюдая правила и придерживаясь пропорций.

Вас также могут заинтересовать новости: