'Приключения Бампера и Суса' возвращаются: любимые герои приступили к съемкам второго сезона ситкома

Зрители телеканала ТЕТ ждали эту новость два года! Алексей Супрун и Сергей Щербаков приступили к съемкам второго сезона комедийного ситкома "Приключения Бампера и Суса". Неразлучные друзья и любимые народные персонажи возвращаются, чтобы подарить еще больше экспрессивного юмора, забавных приключений и снова находить выход из любых жизненных коллапсов - по-своему, но всегда со смехом.

В новом сезоне жизнь Бампера и Суса переворачивается с ног на голову. Петя открыл собственную автошколу, где он и директор, и преподаватель, и инструктор по вождению. Однако бизнес идет плохо: он живет прямо в классе и спит на партах. А еще Бампер успел завести интрижку с одной из учениц автошколы.

Сус же наоборот сумел разбогатеть: стал владельцем ивент-агентства "Хепинейшн" и зажил роскошной жизнью - с дорогими машинами и большим домом. Но это был бы не Сус, если бы не профукал все деньги. Чтобы окончательно не погрязнуть в долгах, ему приходится работать иллюзионистом на корпоративах и воплощая детские мечты в странных фокусах.

"Мы в этом сериале и режиссеры, и сценаристы, и главные актеры. То есть сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, сам ложусь", - прокомментировал Сергей Щербаков в интервью "Ближе к звездам".

При всей комичности и странности выходок героев, "Приключения Бампера и Суса" - это история настоящей дружбы, выдерживающей любые испытания. Во втором сезоне Сус продолжит создавать проблемы, а Бампер будет придумывать неожиданные способы, как их разрулить. Это именно та комбинация, которая влюбила тысячи зрителей.

Дата премьеры ситкома "Приключения Бампера и Суса 2" будет объявлена позже. Следите за новостями ТЕТ и готовьтесь пополнять мемную азбуку новыми жемчужинами юмора.

