Больше всего туристов сейчас принимают Киев, а также Львовская и Ивано-Франковская области.

В первом полугодии 2025 года туристический сбор в Украине побил все предыдущие рекорды, составив 142,6 миллиона гривенm поступлений в местные бюджеты. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в довоенном 2021 году. Об этом свидетельствуют свежие данные Опендатабот.

При этом аналитики компании прогнозируют, что в целом 2025 год может стать рекордным по поступлениям от внутреннего туризма, ведь разгар туристического сезона и, соответственно, больший объем налогов приходятся на второе полугодие.

Больше всего в местные бюджеты в этом году принесли Киев (33,6 млн грн), Львовщина (26,6 млн грн) и Ивано-Франковщина (22,1 млн грн). Вместе эти три региона обеспечили 58% всех поступлений от туристического сбора.

В то же время Киев вернул себе лидерство только в прошлом году, после двух лет перерыва, – до того, после начала полномасштабной войны, первенство принадлежало Львову.

Между тем Одесса, которая еще в 2021 году занимала второе место, из-за войны заметно потеряла позиции: сбор там сократился почти вдвое по сравнению с 2021 годом. В то же время Буковина, Прикарпатье и Черкасская область, наоборот, показали резкий рост – почти в три-четыре раза по сравнению с довоенными временами.

Отмечается, что в этом году деньги от туристов поступали почти равномерно от крупного бизнеса и малых предпринимателей: 55% оплатили гостиницы и крупные заведения размещения, а 45% – владельцы квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Еще несколько лет назад бизнес значительно преобладал (62%), но теперь картина выровнялась. Сейчас только в шести регионах крупные компании и дальше доминируют в уплате сбора – речь идет о Киеве (83%), Сумской (73%), Хмельницкой (61%), Львовской (57%), Ровенской и Полтавской областях (обе по 51%).

В то же время юридический инженер Опендатаботf, адвокат и арбитражный управляющий Денис Попов отмечает, что официальная статистика не всегда отражает реальную картину поступлений от туристического сбора.

"Не все владельцы жилья, которые сдают туристам свои помещения, работают официально, состоят на учете, принимают официальные платежи и, соответственно, платят сбор. Поэтому фактический объем рынка значительно больше, чем зафиксировано в отчетах, и доля частных предпринимателей тоже. Впрочем, с внедрением единого реестра транзакций, находящегося под контролем налоговой службы, ситуация постепенно меняется: теневой сегмент сокращается, а поступления в местные бюджеты становятся более прозрачными и стабильными. Как по мне, это и есть одна из причин существенного роста показателей в 2025 году", – пояснил он.

Что такое туристический сбор

Туристический сбор – это хоть и небольшой налог, но его платит каждый, кто официально останавливается в гостинице, хостеле или арендует жилье для отдыха: от нескольких десятков гривенm для украинцев до нескольких сотен для иностранцев. Эти средства идут непосредственно в местные бюджеты.

В 2025 году, учитывая повышенную минимальную зарплату (8000 грн), максимальная ставка составляет 40 гривенm для внутреннего туризма и 400 гривенm для иностранцев.

Восстановление туризма в Украине

Первый год полномасштабного вторжения России в Украину отметился резким спадом в сфере туризма, ведь с февраля 2022 года фактически был остановлен въездной туризм.

Впрочем, уже во второй половине 2023 года туристическая индустрия начала постепенно восстанавливаться. С одной стороны, внутри страны больше начали путешествовать сами украинцы, уставшие от постоянных обстрелов и с ограниченными возможностями путешествовать за границу. Также на отдых активнее начали ездить военные. С другой стороны, в Украину все чаще начали ездить так называемые "военные туристы", чтобы собственными глазами увидеть ужасы войны.

В то же время по итогам 2024 года туристическая отрасль принесла в бюджет Украины почти 3 млрд грн, что стало рекордом с начала большой войны. Впрочем, как отметили тогда в Гостуризме, индустрия все равно недополучает в десять раз больше налогов, чем могла бы в мирные времена.

