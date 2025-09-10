По словам специалистов, это связано с усталостью и загруженностью на дорогах.

Эксперты заявили, что в некоторые дни недели водители гораздо более склонны к гневу, находясь за рулем, чем в другие. Таким днем оказалась пятница, несмотря на то, что она часто ассоциируется с чувством облегчения и предвкушением выходных, пишет Express.

По словам экспертов, это связано с тем, что в больших городах в этот день увеличивается интенсивность движения, усталость и начинает не хватать времени, из-за чего повышается риск конфликтов на дорогах.

"Понимание того, что пятницы являются особенно сложными, может помочь водителям планировать и сохранять спокойствие. Предусматривайте задержки, оставляйте дополнительное время и не позволяйте раздражению диктовать ваше поведение. Немного терпения может значительно способствовать безопасности и спокойствию на дорогах", - добавляют в Plates Express.

Видео дня

В то же время непонятно, почему именно в пятницу водители становятся более агрессивными, однако среди возможных причин называют больший трафик, временные ограничения, чтобы успеть доехать до места назначения, а также усталость.

"Когда сочетаются усталость, более загруженные дороги и спешащие водители, даже небольшие ошибки могут спровоцировать агрессивное поведение. Приближение к впереди идущему автомобилю, сигналы и резкие изменения полосы движения становятся более частыми, поскольку раздражение нарастает быстрее", - объясняют эксперты.

Также исследование показывает, что самыми распространенными раздражителями на дороге могут быть нецензурная лексика, жесты и еще худшие вещи.

Специалисты говорят, что занятие средней полосы движения, медленные транспортные средства и неожиданные изменения полосы движения являются одними из самых распространенных причин агрессии на дороге.

"Хотя такие ситуации случаются ежедневно, сочетание пятничного трафика и настроения перед выходными усиливает реакции. Мелкие раздражители, которые можно было бы проигнорировать в понедельник, могут стать серьезными причинами конфликтов", - отметили в Plates Express.

Поэтому, чтобы избежать конфликтов, эксперты советуют водителям соблюдать безопасное расстояние от других автомобилей, чтобы не провоцировать и не быть спровоцированным, а также по возможности избегать пиковых часов и оставлять дополнительное время, чтобы уменьшить стресс от опоздания.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты назвали 4 гибридные автомобили, которых следует избегать. По их словам, в этот перечень вошли Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV и Hyundai Tucson Hybrid.

В то же время механики предупредили водителей о двух "худших" марках автомобилей. Речь идет о таких фирмах, как General Motors и Chrysler, авто которых будут иметь много проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: