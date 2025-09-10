Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и осадки в ряде областей.

В Украине в ближайшие дни ожидается непростая погода с ветром и дождями. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В частности, 11 сентября в западных областях, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Также днем 11 сентября на Закарпатье и Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Непогода продолжится и ночью 12 сентября на западе Украины.

Видео дня

Из-за непогоды І уровень опасности объявили на 11 и 12 сентября в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

11 сентября в Украине будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях пройдут умеренные, днем на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. На западе страны, кроме Закарпатья, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью снизится до +10°...+15°, на западе и юге страны +14°...+19°. Днем воздух прогреется до комфортных +22°...+27°, а в западных областях будет +19°...+24°.

На Киевщине в четверг также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет 5-10 м/с. Температура по области ночью +10°...+15°, днем +22°...+27°. В Киеве ночью +12°...+14°, а днем не выше +22°...+24°.

Вас также могут заинтересовать новости: