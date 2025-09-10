По словам генсека, НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами было "абсолютно безрассудным". Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, цитирует Reuters.

"Независимо от того, было ли это намеренно, это абсолютно безрассудно, это абсолютно опасно. Но полная оценка еще продолжается. Мое послание Путину четкое. Прекратите войну в Украине. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников. И знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", - подчеркнул он.

По его словам, такой инцидент показал очень успешную реакцию НАТО.

Атака российских беспилотников на Польшу - что известно

Напомним, в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело более 10 дронов. Тогда министр обороны страны сообщил, что беспилотники, которые могли представлять угрозу, были сбиты.

Однако позже стало известно, что в Польше российский дрон упал на жилой дом. Обломки БпЛА повредили крышу дома и автомобиль, пострадавших и погибших нет.

В то же время в Москве отреагировали на атаку российских БПЛА в Польше. Там заявили, что Польша не предоставила никаких доказательств того, что сбитые в стране беспилотники были российского происхождения. Также временный поверенный России в Польше Андрей Ордаш рассказал, что после этого инцидента его вызвали в Министерство иностранных дел страны.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще ночью предупредила Польшу о пролете российских дронов. По его словам, около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью всего около двух десятков российских дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", - подчеркнул глава государства.

