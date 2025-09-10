Звезда посетила мероприятие Pandora Talisman Launch Party.

Известная американская актриса и модель Памела Андерсон появилась на вечеринке Pandora в Нью-Йорке в наряде от украинского бренда Bevza. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

Для мероприятия Pandora Talisman Launch Party звезда выбрала приталенную двуцветную сатиновую рубашку стоимостью более 26 тысяч гривень из коллекции Pre-Fall’25 и юбку миди из прошлогодней коллекции (FW’24).

Дополнением к наряду стали золотые украшения, а также черные туфли с открытой пяткой и вытянутым носком.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты, оценивая элегантный образ звезды.

Стоит отметить, что одежду Bevza ценят и другие мировые знаменитости - в числе поклонниц бренда Гвен Стефани, Белла Хадид, Кэти Холмс, Дакота Джонсон и актриса Келли Разерфорд, известная по сериалам "Район Мелроуз" и "Сплетница".

Напомним, ранее УНИАН писал, как знаменитый боксер Александр Усик "выгулял" в Лондоне уникальный костюм от украинского бренда Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой с авторской вышивкой.

