Более того, у Лукашенко убеждают, что и сами сбили несколько таких дронов, которые потеряли курс якобы под действием систем РЭБ.

В Беларуси внезапно заявили, что в Польшу залетели "заблудившиеся" российские дроны. Минск якобы передал информацию об их движении Варшаве, что позволило уничтожить цели.

Об этом заявил начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко. По его словам, во время ночного обмена ударами между Россией и Украиной белорусские силы противовоздушной обороны якобы и сами уничтожили несколько дронов, которые потеряли курс.

По словам Муравейко, летательные аппараты якобы отклонились от маршрута в результате действия систем радиоэлектронной борьбы и пересекли воздушное пространство Беларуси.

В период с 23:00 9 сентября до 4:00 10 сентября белорусские дежурные силы обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с Польшей и Литвой, убеждает белорусский генерал.

"Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы", - похвастался Муравейко.

Он также добавил, что польская сторона информировала Минск о приближении неизвестных дронов к белорусской границе со стороны Украины.

Российские дроны над Польшей

Как писал УНИАН, в ночь на 10 сентября Польша привлекла ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. В атаке на страну НАТО было задействовано более 10 ударных БПЛА. Известно, что в Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские ударные беспилотники.

