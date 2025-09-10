Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований разоблачили заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ на уголовном правонарушении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам дела, фигурант пытался скрыть недвижимость, которую он приобрел во время полномасштабного вторжения, но зарегистрировал на подставное лицо и не указал в своей декларации.

Как отмечается, в декабре 2023 года семья чиновника Бюро приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода стоимостью почти 100 000 долларов США.

"Факт приобретения имущества, в частности, подтверждается перепиской между сотрудником Бюро и его женой, показаниями продавца недвижимости и нотариуса, который проводил перерегистрацию квартиры и другими доказательствами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чтобы скрыть свою причастность к этой недвижимости, чиновник НАБУ и его жена решили оформить право собственности на этот объект на третье лицо - мать своей близкой знакомой.

Несмотря на проживание семьи в квартире, в своей декларации за 2023 год чиновник НАБУ не указал эту недвижимость вообще, а в декларации за 2024 год обозначил ее как арендованную. Впрочем, согласно полученным доказательствам, подставное лицо, на которое была оформлена недвижимость, оплату за пользование жильем не получало.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Также в СБУ сообщили, что кроме недостоверного декларирования правоохранители установили, что родители чиновника НАБУ имеют российские паспорта и проживают на временно оккупированной территории, но фигурант не указал это, заполняя документы на допуск к государственной тайне, чем нарушил закон.

Напомним, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Федора Христенко, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы. Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

Известно также, что Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса с Россией и контактах с россиянами. Христенко знал этого детектива еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

Еще одна из его связей - это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

Во время обысков у контактов депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации.